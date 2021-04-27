Mineral Kırma Makinesi Operatörü Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 8112.07

Meslek Adı : Mineral Kırma Makinesi Operatörü

Meslek Ana Grubu : Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu : Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu : Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu : Mineral Ve Taş İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Tanımı : Mineral Kırıcı Operatörü, çeşitli minerallerin (kömür, taş, bakır vb.) kırılmasını, ızgara ve çene ağzından geçmesini ve bandın düzenli çalışmasını sağlamaya ilişkin işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde sahip nitelikli kişidir

Görev ve İşlem Basamakları : Mineral Kırıcı Operatörü , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Ekipmanın temizliğini yapmak,

b) Ekipmanın basit onarımlarını yapmak,

c) Mineral kırma ekipmanını çalıştırmak,

d) Kırıcının kırma kapasitesine göre paleti ayarlamak,

e) Izgara üstündeki iri minerali balyozla kırmak,

f) Izgara üstündeki iri mineralin şok makinesi ile kırılmasını sağlamak,

g) Çene ağzındaki iri minerali manivela demiri ile çene içine atmak,

h) Çene ağzındaki iri minerali vinç ile çene içine atmak,

i) Bant ayarlarını yapmak,

j) Tamburların temizliğini yapmak,

k) Eleklerin temizliğini yapmak,

l) Triperin yerini değiştirmek,

m) Triper oluğunun temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mineral Kırma Makinesi Operatörü Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı mesleği için “5245.04” kod olarak kullanılır iken Ön Dökümlü Beton Üretim Hattı Sorumlusu mesleği için “7114.16” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Mineral Kırma Makinesi Operatörü Meslek Kodu “8112.07” olarak belirlenmiştir.

