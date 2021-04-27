Mini Barcı (Otel) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 5132.04

Meslek Adı : Mini Barcı (Otel)

Meslek Ana Grubu : Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu : Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu : Garsonlar Ve Barmenler

Meslek Birim Grubu : Barmenler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar

Meslek Tanımı : Konaklama vb. işletmelerin konuk odalarında bulunan mini barda ki yiyecek ve içeceklerin, mini bar listesine uygun olarak müşterinin kullanımına hazır hale getiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları : Mini Barcı (Otel); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı , iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak :

a) Mini bar arabasını servise hazırlamak,

b) Odalardaki mini barları kontrol ederek listelerdeki eksiklikleri tamamlamak ve müşteri hesabına işlemek,

c) Mini barların temizliğini yapmak,

d) Mini bardaki yiyecek ve içeceklerin eksiksiz olduğunu belirten etiketi mini bara yapıştırmak,

e) Müşterinin otelden ayrılması durumunda, odasındaki mini barı kontrol etmek ve tüketilen yiyecek ve içecekleri resepsiyona bildirmek,

f) Her oda için hazırlanmış olan mini bar listesini doldurmak ve Cost-Controle bildirmek,

g) Arızalı mini barlar için, Arıza Talep Fişi düzenleyerek teknik servise bildirmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mini Barcı (Otel) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Alıştırıcı-Montör (Ağaç İşleme Makineleri) mesleği için “8211.02” kod olarak kullanılır iken Paketleme Makinesi Operatörü (Tereyağı) mesleği için “8160.75” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Mini Barcı (Otel) Meslek Kodu “5132.04” olarak belirlenmiştir.

