Farah Zeynep Abdullah saçlarıyla ilgili çıkan haberleri tiye aldı: "Beni bu utançtan temizleyin"Ülke şokta! Meksika-ABD sınırında silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı varKefaret 31. bölüm full, tek parça izle | Fox TV Kefaret 31. bölüm canlı izleEURO 2020: İtalya– Galler maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linkiEURO 2020: Türkiye - İsviçre maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linkiSon dakika | İsviçre-Türkiye maçı öncesi Şenol Güneş'ten flaş açıklama: Son şansımızBaş Belası 1. bölüm full, tek parça izle | ATV Baş Belası ilk bölüm canlı izleÇatlaklar oluştu! 4.2'lik deprem sonrası Pendik'te bulunan hasarlı iki bina boşaltıldıBaş Belası dizisi ne zaman başlayacak 2021? Konusu ne? Nerede çekiliyor? Baş Belası dizisi oyuncuları kimler?Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 20 Haziran 2021 Pazar
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Mini etek giyen kızlarla kendisini kıyaslamıştı! Öykü Çelik'in parti'de giydiği elbise dikkat çekti!

Mini etek giyen kızlarla kendisini kıyaslamıştı! Öykü Çelik'in parti'de giydiği elbise dikkat çekti!

Ünlü oyuncu Öykü Çelik geçtiğimiz akşam bir mekanda parti düzenledi. Pandemi kurallarının hiçe sayıldığı partide Öykü Çelik mini elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti!

Mini etek giyen kızlarla kendisini kıyaslamıştı! Öykü Çelik'in parti'de giydiği elbise dikkat çekti!

Yaz sezonunun açılmasıyla ünlü isimler soluğu Ege'de almaya başladı. O isimlerden biri olan Öykü Çelik, geçtiğimiz akşam Bodrum Yalıkavak'ta bir mekanda parti düzenlendi. Pandemi kurallarının hiçe sayıldığı mekanda Öykü Çelik mini elbisesiyle tüm gözleri üzerine çekti.

"MİNİ ETEK GİYEN KIZLA..."

Son olarak Survivor yarışmasında adını duyuran Öykü Çelik, “Sanane Cihanna?” adlı YouTube kanalında Cihan Şensözlü’nün sorularına verdiği yanıtla günlerce konuşulmuştu.

Mini etek giyen kızlarla kendisini kıyaslamıştı! Öykü Çelik'in parti'de giydiği elbise dikkat çekti!

“Parti parti gezen bir kız değilim. Ben alkolsüzken de çok eğleniyorum." açıklamasını yapmasının ardından  "... kadar mini etek giymiş okula gitmiş kızla benim kültürüm aynı olur mu?" diyen Çelik, "Ben diz altında etekle büyümüş kızım. Saçımı örgüden başka bir şey yapmadım. Bu yaştan sonra kültürümü mü reddedeyim? 10 senedir de kimseyle kavga etmiyorum.” açıklamasında bulunarak gündeme oturmuştu. 

Mini etek giyen kızlarla kendisini kıyaslamıştı! Öykü Çelik'in parti'de giydiği elbise dikkat çekti!

PANDEMİ HİÇE SAYILDI

İstanbul'da da katıldığı partilerle sık sık konuşulan oyuncu, Yalıkavak'ta düzenlediği partide pandemi kurallarını yok saydı. Müzikle birlikte dans ederek kızlı erkekli arkadaş grubuyla eğlencenin keyfini çıkaran Çelik'in bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi İsmail Berkan'ın partide olmaması dikkat çekti.

Mini etek giyen kızlarla kendisini kıyaslamıştı! Öykü Çelik'in parti'de giydiği elbise dikkat çekti!Mini etek giyen kızlarla kendisini kıyaslamıştı! Öykü Çelik'in parti'de giydiği elbise dikkat çekti!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT