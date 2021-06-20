Mini etek giyen kızlarla kendisini kıyaslamıştı! Öykü Çelik'in parti'de giydiği elbise dikkat çekti!

Yaz sezonunun açılmasıyla ünlü isimler soluğu Ege'de almaya başladı. O isimlerden biri olan Öykü Çelik, geçtiğimiz akşam Bodrum Yalıkavak'ta bir mekanda parti düzenlendi. Pandemi kurallarının hiçe sayıldığı mekanda Öykü Çelik mini elbisesiyle tüm gözleri üzerine çekti.

"MİNİ ETEK GİYEN KIZLA..."

Son olarak Survivor yarışmasında adını duyuran Öykü Çelik, “Sanane Cihanna?” adlı YouTube kanalında Cihan Şensözlü’nün sorularına verdiği yanıtla günlerce konuşulmuştu.

“Parti parti gezen bir kız değilim. Ben alkolsüzken de çok eğleniyorum." açıklamasını yapmasının ardından "... kadar mini etek giymiş okula gitmiş kızla benim kültürüm aynı olur mu?" diyen Çelik, "Ben diz altında etekle büyümüş kızım. Saçımı örgüden başka bir şey yapmadım. Bu yaştan sonra kültürümü mü reddedeyim? 10 senedir de kimseyle kavga etmiyorum.” açıklamasında bulunarak gündeme oturmuştu.

PANDEMİ HİÇE SAYILDI

İstanbul'da da katıldığı partilerle sık sık konuşulan oyuncu, Yalıkavak'ta düzenlediği partide pandemi kurallarını yok saydı. Müzikle birlikte dans ederek kızlı erkekli arkadaş grubuyla eğlencenin keyfini çıkaran Çelik'in bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi İsmail Berkan'ın partide olmaması dikkat çekti.