Minikler üşümeyecek! İhtiyaç sahibi bin çocuğa mont ve bot yardımı yapıldı

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi bin çocuğa mont ve bot yardımı yaptı.

Çocuklarımızın mont ve bot ihtiyaçları bu yıl da belediye tarafından karşılanıyor. İhtiyaç sahiplerin yaşam standartlarını attıran projelerle yüzlerde tebessüm olmayı sürdüren Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in tensipleri ile bin çocuğa mont ve bot yardımı yapıldı. Afyonkarahisar Belediyesi sosyal belediyecilik hizmetlerini sürdürüyor. Her yıl yapılan "kış üşütür iyilik ısıtır" projesi çerçevesinde yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocukların mont ve bot ihtiyacını karşıladı.

Başkan Zeybek'in katılımlarıyla mont ve botlar, tespit edilen çocuklara tek tek teslim edildi. Başkan Zeybek, burada yaptığı açıklamada Afyonkarahisar Belediyesi olarak sosyal belediyeciliğin gereğini yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Amaçlarının çocukları mutlu etmek, soğuk kış günlerinde onları ısıtabilmek olduğunu belirten Zeybek, "Her yıl yaptığımız gibi bu yıl da çocuklarımızın mont ve botlarını onlara teslim ediyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarının karda kışta üşümelerine fırsat vermeden bin adet mont ve bin adet bot dağıtımı yaparak onları sevindiriyoruz" diye konuştu.

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