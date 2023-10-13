Uzmanlar uyardı: Tromboz hastalığı kanser belirtisi olabilir!

Denizli Özel Egekent Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İhsan Alur, Tromboz hastalığının kanser işareti olabileceğini belirterek; "Özellikle son 3 yılda koronavirüs pandemisine bağlı olarak Tromboz vakalarında artış gözlemlenmiştir" dedi.

Denizli Özel Egekent Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İhsan Alur, 13 Ekim Dünya Tromboz Günü'nde topluma Trombozu hatırlatarak, Trombozdan korunma yolları hakkında bilgi verdi. Op. Dr. Alur, "Kan hücrelerinin, damarların iç yüzeyine yapışması ve kan akışının önünde engel oluşturarak damarların tıkanmasına "Tromboz" denir. Genellikle toplardamarlarda oluşmakla beraber atardamarda da Tromboza rastlanmaktadır. Derin toplardamarlarda oluşan Tromboza "Derin Ven Tromboz', yüzeysel toplardamarlarda oluşan Tromboza ise "Tromboflebit" denir. En sık karşılaşılan belirtilerin, ani bir şekilde başlayan bacakta şişlik, kızarıklık, hassasiyet, ciltte sıcaklık artışı, yanma ve ağrıdır. Bacaktaki şişlik sebebiyle çap artışı olur, hareket esnasında ağrı ve hassasiyet gelişir. Yürürken veya ayakta sabit dururken bacakta şişlik ve ağrı daha da artar. Renkli doppler ultrason ile damar içindeki pıhtının görüntülenmesi ile kesin tanı konulabilir" dedi.

"Kanser hastalığı başlangıcı olabiliyor"

Derin Ven Trombozu ya da Tromboflebiti tetikleyen durumlara değinen Op. Dr. Alur, "Bunlar uzun süre yoğun bakımda yatma sonucu hareket kısıtlılığı olması, kalça kırığı ve protez gibi büyük ortopedik ameliyatlar, morbid obezite, ileri yaş, kan yağlarının yüksek olması, ileri evre kalp yetersizliği, aktif sigara içiciliği, özellikle akciğer, karaciğer, pankreas, kolon kanseri, meme ve prostat gibi kanser hastalığı varlığı, kemoterapi tedavisi, kalıcı santral venöz kateterler, genetik pıhtılaşma bozuklukları ve hareketsiz yaşam stili ve uzun süren uçak yolculuğu sayılabilir. Bazen Derin Ven Trombozu ya da Tromboflebiti tetikleyen belki de tek neden kanser hastalığı başlangıcı olabilmektedir. Mesela hasta hekime ani başlayan bacak şişliği, ağrı şikayeti ile başvurur. Hekim fizik muayene yapar. Bacakta çap artışı, şişlik, ödem veya hassasiyet tespit eder. Kanda pıhtılaşma testi (D-dimer) ister. Bir de renkli doppler ultrason görüntüleme yaptırır. Eğer damar içerisinde pıhtı tespit edilirse Tromboz tanısı konur. Kan sulandırıcı ilaç tedavisi başlanır. Eğer Trombozu açıklayacak bir neden yoksa ve beraberinde kanser belirtileri olan spontan kilo kaybı, halsizlik, yorgunluk, kan değerlerinin düşmesi, nedeni bilinmeyen ateş, idrarda veya gaitada kan görülmesi gibi belirtiler varsa kanserden şüphelenmek gerekir. Böyle hastaları ilgili bölümlere yönlendirmek ve bazı ileri tetkikleri yaptırmak gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

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"Son 3 yılda Tromboz vakaları arttı"

Derin Ven Trombozundan korunmak için hareketli bir yaşam tarzı oluşturulması gerektiğinin altını çizen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İhsan Alur, şu önerilerde bulundu:

"Dünya'da ve Türkiye'de ortalama insan ömrünün uzaması, genç nüfusa oranla yaşlı nüfusun artması, kanser hastalıklarının sıklığının artması, özellikle son 3 yılda koronavirüs pandemisine bağlı olarak Tromboz vakalarının artmasına sebep olmuştur. Derin Ven Trombozundan korunmak için her gün düzenli olarak yürüyüş veya egzersiz yapmalı, sigara içiyorsak sigarayı bırakmalı, yağlı yemeklerden ve besinlerden uzak durmalı, düzenli olarak sağlık kontrolünden geçmeli, doktorumuzun tavsiyelerini uygulamalıyız. Kısacası, Tromboza karşı harekete geçmeli, sağlığımızı önemsemeliyiz"

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