Yan yana dizildilip, peş peşe silahla ateş ettiler! Trabzon'da mutluluğa böyle kurşun sıktılar!

Trabzon'un Of ilçesinde bir düğünde yan yana dizilerek silahları ateşleyen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İnternet ortamında teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak sanal devriye faaliyetlerine devam eden Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince sosyal medya hesaplarında Of ilçesinde bir düğünde havaya ateş edildiği görüntüleri tespit edildi. Of İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri (JASAT) ile koordineli çalışma sonucu "Mutluluğa Kurşun Sıkan" 7 şüpheli tespit edildi. 7 şüphelinin ikametlerine jandarma asayiş timlerince yapılan eş zamanlı operasyonda 3 adet tabanca ve 76 adet çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler O.K. (34), A.Y. (30), D.A. (29), S.A.(36), U.H. (34), E.Y. (36) ve Ö.A. (34) isimli şahıslar hakkında "Genel Güvenliği Tehlikeye Düşürme" ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarında adli işlemler başlatıldı.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın eğlencelerine ve mutluluklarına horonlarla ve kemençelerle kutlamaları gerekirken silahla kutlama yapmamaları gerekmektedir. İlimiz genelinde bu tip silahla sözde kutlamalar sonucu yorgun mermiden vefat ve yaralanmalar devam etmektedir. Namludan çıkan sesin bir masumun son nefesi olabileceği akıldan çıkarılmadan bu tip sözde kutlamaların ve alışkanlıkların son bulması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Haberin Devamı

O anne 3. kez hakim karşısına çıktı! Şüpheli bir şekilde ölen bebeği arsaya gömmüştü!

Almanya, İsrail'in Gazze'deki soykırımına ortak oldu! o silahların kullanılmasına izin verdi

İsrailli bakandan insanlık dışı açıklama! BM: ''Bu bir insanlık suçudur'' diyerek jet hızıyla tepki gösterdi

İstanbul’dan bunalanlar bu evlere akın ediyor! Tiny House’lara yoğun talep var

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İsrail-Gazze krizi konu alan dezenformasyon kampanyaları hakkında, açıklama

Mersin’de dünyaevine girdi! Ünlü sanatçı Melek Mosso Serkan Sağdıç ile evlendi

Batının İsrail algı operasyonu çöktü! 'Hamas tarafından kaçırıldı, tecavüz edildi' demişlerdi, gerçek ortaya çıktı

"Evi Çiçekdağı'nda, bahçesi Yerköy'de" Bu ilçede yaşayanlar iki adımla il değiştiriyor!

Yılın belediye başkanı! Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ödül aldı

MHP’li Özdemir; "Türkiye, barışçıl ve adil politikalarımızla bütün mazlum coğrafyaların umudu olmuştur"

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid alkışlanacak Filistin paylaşımıyla katliama sessiz kalmadı!

Cep telefonunu uzun süre kullanmayanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayınlandı! Bu tehlikeyle karşı karşıya kalabilirsiniz!

KYK burs başvurusu başladı, kimler başvurabilecek, baş vuru süresi ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Oyuncak ayı ve yakıt deposuna gizlediler! Zulalanmış uyuşturucular yapılan operasyonla ele geçirildi

8,5 aylık ’Defne’ bebek için seferber oldular!

Altın, Dolar, Euro ve Borsa'da son durum ne, kaç TL'den alınıp satılıyor? 12 Ekim Perşembe güncel Altın, Dolar, Euro fiyatları, Borsa'da son durum

İsrafın korkutucu boyutu! Türkiye’de sadece çöpe atılan ekmeklerle her yıl 500 okul yaptırılabilir

Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor, BM acil çağrıda bulunarak gıda ve suyun girişine acilen izin verilmeli açıklamasında bulundu

CHP'li İBB zamma doymuyor, İSPARK ücretlerine yüzde 57 zam yapıldı, öğrencilerden zamlara protesto

Bu gün hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı, hava sıcaklıkları ne kadar olacak? 12 Ekim Perşembe hava durumu nasıl olacak?

Trabzonspor'da 2 yıllık sözleşme imzalanacak olan Abdullah Avcı'nın teknik ekibi belli oldu, İşte o isimler...