Yan yana dizildilip, peş peşe silahla ateş ettiler! Trabzon'da mutluluğa böyle kurşun sıktılar!

İnternet ortamında teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak sanal devriye faaliyetlerine devam eden Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince sosyal medya hesaplarında Of ilçesinde bir düğünde havaya ateş edildiği görüntüleri tespit edildi.

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Yan yana dizildilip, peş peşe silahla ateş ettiler! Trabzon'da mutluluğa böyle kurşun sıktılar!

Trabzon'un Of ilçesinde bir düğünde yan yana dizilerek silahları ateşleyen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İnternet ortamında teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak sanal devriye faaliyetlerine devam eden Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince sosyal medya hesaplarında Of ilçesinde bir düğünde havaya ateş edildiği görüntüleri tespit edildi. Of İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri (JASAT) ile koordineli çalışma sonucu "Mutluluğa Kurşun Sıkan" 7 şüpheli tespit edildi. 7 şüphelinin ikametlerine jandarma asayiş timlerince yapılan eş zamanlı operasyonda 3 adet tabanca ve 76 adet çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi.

Yan yana dizildilip, peş peşe silahla ateş ettiler! Trabzon'da mutluluğa böyle kurşun sıktılar!

Gözaltına alınan şüpheliler O.K. (34), A.Y. (30), D.A. (29), S.A.(36), U.H. (34), E.Y. (36) ve Ö.A. (34) isimli şahıslar hakkında "Genel Güvenliği Tehlikeye Düşürme" ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarında adli işlemler başlatıldı.

Yan yana dizildilip, peş peşe silahla ateş ettiler! Trabzon'da mutluluğa böyle kurşun sıktılar!

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın eğlencelerine ve mutluluklarına horonlarla ve kemençelerle kutlamaları gerekirken silahla kutlama yapmamaları gerekmektedir. İlimiz genelinde bu tip silahla sözde kutlamalar sonucu yorgun mermiden vefat ve yaralanmalar devam etmektedir. Namludan çıkan sesin bir masumun son nefesi olabileceği akıldan çıkarılmadan bu tip sözde kutlamaların ve alışkanlıkların son bulması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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