Oyuncak ayı ve yakıt deposuna gizlediler! Zulalanmış uyuşturucular yapılan operasyonla ele geçirildi

Elazığ'da polis ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 5 şüphelinde 2'si tutuklandı. Şüphelilerin yakalanmamak için uyuşturucu maddeleri, oyuncak ayı ve aracın yakıt deposuna sakladığı öğrenildi.

OPERASYONDA UYUŞTURUCU MADDE VE TARİHİ ESER BULUNDU

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çerçevede Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli E.G.'nin (41) ikametinde yapılan aramada, oyuncak ayı içerisine zulalanmış 5 parça halinde toplam 4,79 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 14 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen materyal ele geçirildi. Şüpheliler A.E. (38) ve D.K.'nin (29) bulunduğu araçta yapılan aramada, araç yakıt deposuna gizlenmiş 11.54 gram metamfetamin maddesi, ele geçirildi. Aynı zamanda yine şüpheliler E.İ. (40) ve B.A.'nın üzerinde ve araç içerisinde yapılan aramada ise 1,40 gram toz esrar maddesi ile 0,78 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şüpheliler, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüphelilerden E.G. ve B.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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