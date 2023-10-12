Oyuncak ayı ve yakıt deposuna gizlediler! Zulalanmış uyuşturucular yapılan operasyonla ele geçirildi

Elazığ'da polis ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 5 şüphelinde 2'si tutuklandı.

YAYINLAMA
Google News
Oyuncak ayı ve yakıt deposuna gizlediler! Zulalanmış uyuşturucular yapılan operasyonla ele geçirildi

Elazığ'da polis ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 5 şüphelinde 2'si tutuklandı. Şüphelilerin yakalanmamak için uyuşturucu maddeleri, oyuncak ayı ve aracın yakıt deposuna sakladığı öğrenildi.

OPERASYONDA UYUŞTURUCU MADDE VE TARİHİ ESER BULUNDU

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çerçevede Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli E.G.'nin (41) ikametinde yapılan aramada, oyuncak ayı içerisine zulalanmış 5 parça halinde toplam 4,79 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 14 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen materyal ele geçirildi. Şüpheliler A.E. (38) ve D.K.'nin (29) bulunduğu araçta yapılan aramada, araç yakıt deposuna gizlenmiş 11.54 gram metamfetamin maddesi, ele geçirildi. Aynı zamanda yine şüpheliler E.İ. (40) ve B.A.'nın üzerinde ve araç içerisinde yapılan aramada ise 1,40 gram toz esrar maddesi ile 0,78 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Oyuncak ayı ve yakıt deposuna gizlediler! Zulalanmış uyuşturucular yapılan operasyonla ele geçirildi

Şüpheliler, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüphelilerden E.G. ve B.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Oyuncak ayı ve yakıt deposuna gizlediler! Zulalanmış uyuşturucular yapılan operasyonla ele geçirildi

8,5 aylık ’Defne’ bebek için seferber oldular!8,5 aylık ’Defne’ bebek için seferber oldular!

Altın, Dolar, Euro ve Borsa'da son durum ne, kaç TL'den alınıp satılıyor? 12 Ekim Perşembe güncel Altın, Dolar, Euro fiyatları, Borsa'da son durumAltın, Dolar, Euro ve Borsa'da son durum ne, kaç TL'den alınıp satılıyor? 12 Ekim Perşembe güncel Altın, Dolar, Euro fiyatları, Borsa'da son durum

İsrafın korkutucu boyutu! Türkiye’de sadece çöpe atılan ekmeklerle her yıl 500 okul yaptırılabilirİsrafın korkutucu boyutu! Türkiye’de sadece çöpe atılan ekmeklerle her yıl 500 okul yaptırılabilir

Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor, BM acil çağrıda bulunarak gıda ve suyun girişine acilen izin verilmeli açıklamasında bulunduFilistin'de insanlık dramı yaşanıyor, BM acil çağrıda bulunarak gıda ve suyun girişine acilen izin verilmeli açıklamasında bulundu

CHP'li İBB zamma doymuyor, İSPARK ücretlerine yüzde 57 zam yapıldı, öğrencilerden zamlara protestoCHP'li İBB zamma doymuyor, İSPARK ücretlerine yüzde 57 zam yapıldı, öğrencilerden zamlara protesto

Bu gün hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı, hava sıcaklıkları ne kadar olacak? 12 Ekim Perşembe hava durumu nasıl olacak?Bu gün hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı, hava sıcaklıkları ne kadar olacak? 12 Ekim Perşembe hava durumu nasıl olacak?

Trabzonspor'da 2 yıllık sözleşme imzalanacak olan Abdullah Avcı'nın teknik ekibi belli oldu, İşte o isimler...Trabzonspor'da 2 yıllık sözleşme imzalanacak olan Abdullah Avcı'nın teknik ekibi belli oldu, İşte o isimler...

Van’da minibüs kontrolden çıktı! Çocukların da içinde bulunduğu 10 yolcu yaralandı!Van’da minibüs kontrolden çıktı! Çocukların da içinde bulunduğu 10 yolcu yaralandı!

Gazze'de hayat tamamen durdu! Şehir tamamen karanlığa gömüldü, Hastaneler çalışamıyor!Gazze'de hayat tamamen durdu! Şehir tamamen karanlığa gömüldü, Hastaneler çalışamıyor!

Kulağından canlı örümcek çıktı: "Hışırtı yapan meğerse örümcekmiş"Kulağından canlı örümcek çıktı: "Hışırtı yapan meğerse örümcekmiş"

Zincir marketler tek tek açıkladı, ''zam yok indirim var'' diyerek Cumhuriyetin 100. Yıl indirim kampanyasına marketlerden dev katılımZincir marketler tek tek açıkladı, ''zam yok indirim var'' diyerek Cumhuriyetin 100. Yıl indirim kampanyasına marketlerden dev katılım

Babasına göz dağı vermek için çocuğuna kurşun sıktırdı!Babasına göz dağı vermek için çocuğuna kurşun sıktırdı!

Başkan Erdoğan açıkladı: Fırsatçılık yapanlar şimdi yandı! Fahiş fiyata ağır yaptırım geliyorBaşkan Erdoğan açıkladı: Fırsatçılık yapanlar şimdi yandı! Fahiş fiyata ağır yaptırım geliyor

Gözü dönen adam kurşun yağdırdı! Kız kardeşini öldürdü, eniştesini yaraladıGözü dönen adam kurşun yağdırdı! Kız kardeşini öldürdü, eniştesini yaraladı

Yangın değil cinayetmiş! Akıllara durgunluk veren itiraf!Yangın değil cinayetmiş! Akıllara durgunluk veren itiraf!

Silivri’de voleybol antrenörüne şok iddia! Cinsel istismar suçundan gözaltına alındıSilivri’de voleybol antrenörüne şok iddia! Cinsel istismar suçundan gözaltına alındı

Şişli’de kaldırım kadını yuttu! Dev çukuru görenler şaştı kaldı, ekipler dev çukurun nedenini araştırıyor!Şişli’de kaldırım kadını yuttu! Dev çukuru görenler şaştı kaldı, ekipler dev çukurun nedenini araştırıyor!

Tekel bayisindeki kavga, silahlı saldırıya dönüştü! Vurulan adam yere yığıldıTekel bayisindeki kavga, silahlı saldırıya dönüştü! Vurulan adam yere yığıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “yeni şehirlerle milletimizi gerçek belediyecilikle tanıştırana kadar durmak yok”Cumhurbaşkanı Erdoğan: “yeni şehirlerle milletimizi gerçek belediyecilikle tanıştırana kadar durmak yok”

İYİ Parti’nin Safranbolu Belediye Başkan Adayı Hakan Peker olduİYİ Parti’nin Safranbolu Belediye Başkan Adayı Hakan Peker oldu

Ara tatiller kaldırılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı!Ara tatiller kaldırılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı!

Başkan Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon mesajı: ''Gerektiğinde kara unsurlarıyla da tepelerinde olacağız''Başkan Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon mesajı: ''Gerektiğinde kara unsurlarıyla da tepelerinde olacağız''

Filistin'den son durum: Ölü sayısı 950 geçti!Filistin'den son durum: Ölü sayısı 950 geçti!

Filistinli kadına hakaretler yağdırdı, sana çocuklarının önünde tecavüz edilmeli dedi, o anlar kameradaFilistinli kadına hakaretler yağdırdı, sana çocuklarının önünde tecavüz edilmeli dedi, o anlar kamerada

Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas kararını verdi! Sözleşme uzatacak mı? İşte detaylarTrabzonspor'un yıldızı Bakasetas kararını verdi! Sözleşme uzatacak mı? İşte detaylar

İsrail'in hava saldırıları sonrası Gazze yerle bir oldu! Acı tablo uydu görüntülerine yansıdı!İsrail'in hava saldırıları sonrası Gazze yerle bir oldu! Acı tablo uydu görüntülerine yansıdı!

Eski sevgilisinin ifadesi şaşkınlık yarattı: Alevler dükkanı sarana kadar…Eski sevgilisinin ifadesi şaşkınlık yarattı: Alevler dükkanı sarana kadar…

Erol Bulut açıkladı! Bomba Fenerbahçe iddiası: ''Ben Fenerbahçe için...''!Erol Bulut açıkladı! Bomba Fenerbahçe iddiası: ''Ben Fenerbahçe için...''!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
AFAD duyurdu! Van'ın Tuşba ilçesinde deprem meydana geldi
AFAD duyurdu! Van'ın Tuşba ilçesinde deprem meydana geldi
Yan yana dizildilip, peş peşe silahla ateş ettiler! Trabzon'da mutluluğa böyle kurşun sıktılar!
Yan yana dizildilip, peş peşe silahla ateş ettiler! Trabzon'da mutluluğa böyle kurşun sıktılar!
O anne 3. kez hakim karşısına çıktı! Şüpheli bir şekilde ölen bebeği arsaya gömmüştü!
O anne 3. kez hakim karşısına çıktı! Şüpheli bir şekilde ölen bebeği arsaya gömmüştü!
Van’da minibüs kontrolden çıktı! Çocukların da içinde bulunduğu 10 yolcu yaralandı!
Van’da minibüs kontrolden çıktı! Çocukların da içinde bulunduğu 10 yolcu yaralandı!
Son Haberler
Tarım kredi kooperatifleri'nden dev indirim! yüze Ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirime gitti, hangi ürünlerde ve ne zaman başlayacak?
Tarım kredi kooperatifleri'nden dev indirim! yüze Ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirime gitti, hangi ürünlerde ve ne zaman başlayacak?
Almanya, İsrail'in Gazze'deki soykırımına ortak oldu! o silahların kullanılmasına izin verdi
Almanya, İsrail'in Gazze'deki soykırımına ortak oldu! o silahların kullanılmasına izin verdi
İsrailli bakandan insanlık dışı açıklama! BM: ''Bu bir insanlık suçudur'' diyerek jet hızıyla tepki gösterdi
İsrailli bakandan insanlık dışı açıklama! BM: ''Bu bir insanlık suçudur'' diyerek jet hızıyla tepki gösterdi
İstanbul’dan bunalanlar bu evlere akın ediyor! Tiny House’lara yoğun talep var
İstanbul’dan bunalanlar bu evlere akın ediyor! Tiny House’lara yoğun talep var
Babasına göz dağı vermek için çocuğuna kurşun sıktırdı!
Babasına göz dağı vermek için çocuğuna kurşun sıktırdı!
Gözü dönen adam kurşun yağdırdı! Kız kardeşini öldürdü, eniştesini yaraladı
Gözü dönen adam kurşun yağdırdı! Kız kardeşini öldürdü, eniştesini yaraladı
Çok Okunanlar
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid alkışlanacak Filistin paylaşımıyla katliama sessiz kalmadı!
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid alkışlanacak Filistin paylaşımıyla katliama sessiz kalmadı!
Altın, Dolar, Euro ve Borsa'da son durum ne, kaç TL'den alınıp satılıyor? 12 Ekim Perşembe güncel Altın, Dolar, Euro fiyatları, Borsa'da son durum
Altın, Dolar, Euro ve Borsa'da son durum ne, kaç TL'den alınıp satılıyor? 12 Ekim Perşembe güncel Altın, Dolar, Euro fiyatları, Borsa'da son durum
Bu gün hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı, hava sıcaklıkları ne kadar olacak? 12 Ekim Perşembe hava durumu nasıl olacak?
Bu gün hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı, hava sıcaklıkları ne kadar olacak? 12 Ekim Perşembe hava durumu nasıl olacak?
Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor, BM acil çağrıda bulunarak gıda ve suyun girişine acilen izin verilmeli açıklamasında bulundu
Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor, BM acil çağrıda bulunarak gıda ve suyun girişine acilen izin verilmeli açıklamasında bulundu
Yangın değil cinayetmiş! Akıllara durgunluk veren itiraf!
Yangın değil cinayetmiş! Akıllara durgunluk veren itiraf!
Silivri’de voleybol antrenörüne şok iddia! Cinsel istismar suçundan gözaltına alındı
Silivri’de voleybol antrenörüne şok iddia! Cinsel istismar suçundan gözaltına alındı
Yorumlananlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Emekli memurlarının beklediği haberi verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Emekli memurlarının beklediği haberi verdi
Dizel araca yanlışlıkla mazot yerine benzin dolduruldu! Yarım milyon zarar etti!
Dizel araca yanlışlıkla mazot yerine benzin dolduruldu! Yarım milyon zarar etti!
El Kassam Tugayları, İsrail askerlerini esir alıp tankları ele geçirdi
El Kassam Tugayları, İsrail askerlerini esir alıp tankları ele geçirdi
Pendikspor teknik direktörü Osman Özköylü'den çok konuşulacak istifa açıklaması! 'Pendikspor benim çocuğum, çocuğumu bırakmam'
Pendikspor teknik direktörü Osman Özköylü'den çok konuşulacak istifa açıklaması! 'Pendikspor benim çocuğum, çocuğumu bırakmam'