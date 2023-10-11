Silivri’de voleybol antrenörüne şok iddia! Cinsel istismar suçundan gözaltına alındı

Silivri'de bir voleybol antrenörü, yaşları küçük olduğu öğrenilen 2 kıza cinsel tacizde bulunduğu iddiası ile gözaltına alındı. Tacize uğradığını iddia eden kızın antrenör ile yaptığı telefon görüşmesini kayda aldığı ortaya çıktı.

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Silivri’de voleybol antrenörüne şok iddia! Cinsel istismar suçundan gözaltına alındı

Silivri'de bir voleybol antrenörü, yaşları küçük olduğu öğrenilen 2 kıza cinsel tacizde bulunduğu iddiası ile gözaltına alındı. Tacize uğradığını iddia eden kızın antrenör ile yaptığı telefon görüşmesini kayda aldığı, görüşmede antrenörün "bir daha böyle bir şey olmayacak. Rahat olabilirsin, ben hata yaptım. Bazen olur öyle kusura bakma. Büyüklük sende kalsın özür dilerim" dediği ortaya çıktı.

Silivri’de voleybol antrenörüne şok iddia! Cinsel istismar suçundan gözaltına alındı

İddiaya göre, Silivri'de voleybol antrenörü olarak çalışan U.T., 1 yıl önce kursa kaydolan iki kız çocuğuna yakın davranmaya başladı. Daha sonra U.T., iki kızı aracı ile evine bırakmak istedi. Yaşı küçük kzılardan birini yolda indirdikten sonra U.T.'nin diğer öğrenceye yönelik cinsel istismarda bulunduğu öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay ile ilgili inceleme başlattı. Konu ile ilgili şüpheli U.T. yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan U.T. emniyetteki işlemlerin ardından "çocuğun cinsel istismarı" suçundan adliyeye sevk edildi.

Silivri’de voleybol antrenörüne şok iddia! Cinsel istismar suçundan gözaltına alındı

Öte yandan tacize uğradığını iddia eden kızın U.T. isimli şahısla telefon görüşmesini kayda aldığı, görüşmede, "Arabadan indiğimden beridir elim ayağım titriyor, sizin kızınıza yapılsa hoşunuza gider mi" dediği, U.T.'nin ise "Bir daha böyle bir şey olmayacak. Rahat olabilirsin, ben hata yaptım. Bazen olur öyle kusura bakma. Büyüklük sende kalsın özür dilerim" dediği ortaya çıktı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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