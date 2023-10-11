Tekel bayisindeki kavga, silahlı saldırıya dönüştü! Vurulan adam yere yığıldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tekel bayisi işletmecisi ile işletmeye gelen bir şahsın kavgası ve kavga sonrasında mermilerin hedefi oldu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Şeyhsinan Mahallesi'ndeki bir tekel bayisinde 5 ay önce yaşanan ve kan donduran olayda İddiaya göre, bayiye giden T.S. ile bayinin işletmesi Faruk Kılıççı arasında yaşanan tartışmadan sonra kavga çıktı. Bayinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Kılıççı tartışmanın büyümesi üzerine kasanın başından ayrılarak T.S.'yi uzaklaştırmak istedi. Olayın bir anda büyümesi üzerine Kılıççı T.S.'ye bir süre yumruk sallayarak şahsı yere yığdı. Yere yığılan şahıs daha sonra ayağa kalkarak belinden çıkardığı silah ile tekel bayi işletmecisi Faruk Kılıççı'ya kurşun yağdırdı. T.S.'nin silahından çıkan 9 mermi ile yaralanan Kılıççı, hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi. O anlar bayinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri zanlıyı gözaltına alırken, zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Kendisini bıraktıktan sonra bana 9 kurşun sıktı"

T.S.'nin aile yakınları tarafından sürekli olarak tehdit edildiğini öne süren Faruk Kılıççı, "Bir şahıs gece yarısı benim işlettiğim büfeye geldi. Benden haraç istedi. "Senin oğlunu öldüreceğim, gelinini kaçıracağım, hanımını böyle yapacağım" diyerek bana pis küfürler ve hareketler etti. "Biz bütün büfelerden haraç alıyoruz. Çorlu'da bizi tanımayan yoktur" dedi. Ben de "Size haraç vermem" dedim. Aramızda ağız münakaşası başladı. Bana hakaret etmeye devam edince yakasından tutup dışarıya çıkarmaya çalıştım. Bana, "Ben bu parayı almadan buradan gitmem" dedi. Ben kendisini çıkarmaya çalışırken bana "Beni bırak" diye yalvardı, ben de kendisini bıraktım. Bıraktıktan sonra bana 9 tane kurşun sıktı. Çok kan kaybettiğim için beni hastaneye kaldırdılar. Şimdi sağ ayağım tutmuyor, sakat olmuş durumdayım" dedi.

Haberin Devamı

"Zararını karşılayacağız diyerek kandırdılar"

Kendisine ateş eden şahsın ailesinin araya girdiğini belirten Kılıççı, "Şahsın aile büyükleri araya girdi. Bana "Senin tüm zararını karşılayacağız" dediler. Sonrasında beni kandırdılar. Tehdit etmeye başladılar. "Senin çoluk çocuğunu öldüreceğiz, bir burada mafyayız" dediler. Şahsın babası beni arayarak, "Elinden geleni ardına koyma" diyerek tehdit etti. Şu an can güvenliğimiz yok. Bu şahıslar, "Çorlu'da biz mafyayız" diyerek millete çöküyorlar. Benim çoluk çocuğumun ailemin başına bir şey gelirse sorumlusu bu ailedir. Ben bu insanları ne tanırım ne dostluğum var. Geldiler benim iş yerimde bana bunu yaptılar" dedi.

Tekrar şikayetçi oldular

Silahlı saldırıya uğrayan Faruk Kılıççı'nın oğlu Muhammet Yusuf Kılıççı ise zanlı içeri girdikten sonra babasının sürekli tehdit edildiğinden dolayı babasının şikayetini geri çekmek zorunda kaldığını, bunun üzerine zanlının tekrar salıverildiğini ifade ederek, babasını alıp tekrar şikayetçi olduklarını ifade etti.

İYİ Parti’nin Safranbolu Belediye Başkan Adayı Hakan Peker oldu

Ara tatiller kaldırılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı!

Başkan Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon mesajı: ''Gerektiğinde kara unsurlarıyla da tepelerinde olacağız''

Filistin'den son durum: Ölü sayısı 950 geçti!

Filistinli kadına hakaretler yağdırdı, sana çocuklarının önünde teçavüz edilmeli dedi, o anlar kamerada

Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas kararını verdi! Sözleşme uzatacak mı? İşte detaylar

İsrail'in hava saldırıları sonrası Gazze yerle bir oldu! Acı tablo uydu görüntülerine yansıdı!

Eski sevgilisinin ifadesi şaşkınlık yarattı: Alevler dükkanı sarana kadar…

Erol Bulut açıkladı! Bomba Fenerbahçe iddiası: ''Ben Fenerbahçe için...''!

Kılıçdaroğlu hakkında bomba iddia! İstanbul kongresi CHP'de dengeleri değiştirdi kongrede aday olmayacak!

Mehmet Şimşek'ten emeklileri heyecanlandıran açıklama! Maaş zamları için tarih verdi, en düşük emeklilik maaşı kaç TL olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD’ye SİHA tepkisi: Türkiye NATO'da Amerika'nın ortağı değil mi?

Altın, Dolar, Euro'da son durum ne, kaç TL'den alınıp satılıyor? 11 Ekim Çarşamba güncel Altın, Dolar, Euro fiyatları

Meteorolojiden o bölge ve illerimize şiddetli yağış ve sis uyarısı! 11 Ekim Çarşamba hava durumu nasıl olacak

Paul Pogba Doping testleri pozitif çıkarak futboldan men edilmişti, şimdi de alacağı ücret konusunda ikinci şoku yaşıyor

Bakan Işıkhan açıkladı: Ev hanımlarına emeklilik geliyor, İşte merak edilen detaylar

Ev alacaklara müjdeli haber, TOKİ yeni projelerini duyurdu! 2 bin 500 TL'ye 1+1, 2+1, 3+1 taksitle daireler satacak

CHP'den skandal tezkere kararı! Kılıçdaroğlu milliyetçilikten dem vurdu, yine şaşırtmadı

Putin, İsrail Hamas savaşı ile ilgili sessizliğini bozdu! ABD'yi suçladı, bağımsız Filistin devleti açıklaması dikkat çekti