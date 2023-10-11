Van’da minibüs kontrolden çıktı! Çocukların da içinde bulunduğu 10 yolcu yaralandı!

Van'ın Gürpınar ilçesinde kontrolden çıkan minibüs sebebi bilinmeyen bir şekilde yoldan çıkarak, devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

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Van’da minibüs kontrolden çıktı! Çocukların da içinde bulunduğu 10 yolcu yaralandı!

Van'ın Gürpınar ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Gürpınar ilçesine bağlı Güzeldere Geçidi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 AD 7728 plakalı minibüs, seyir halinde sebebi bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın etkisiyle minibüs içinde çocuklarında bulunduğu yolcular sağa sola savruldu.Kazada yaralanan 10 kişi, bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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