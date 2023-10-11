Babasına göz dağı vermek için çocuğuna kurşun sıktırdı!

Adana'da 8 yaşındaki çocuğu parkta oyun oynarken tabancayla kasığından vuran şüpheli yakalanırken, vurulan çocuk, "Beni yaralayan kişinin yakalanmasına çok sevindim. Tutuklanmasını istiyorum. Beni tekrar vuracağından korkuyorum" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde lastikçilik yapan 5 çocuk babası Ahmet Kaplan, 2 yıl önce husumetli olduğu Y.Y. tarafından tabancayla bacağından vurulup yaralandı. Ahmet Kaplan'ın şikâyetçi olması üzerine Y.Y. tutuklandı.

İddiaya göre, şikâyetini geri çekmesi için Ahmet Kaplan ve eşine baskı yapan Y.Y.'nin ailesi ölüm tehdidinde bulundu. 7 Ekim'de motosikletli 2 kişi tarafından Ahmet Kaplan'ın 5 çocuğundan biri olan Mahmut Kaplan (8) parkta oyun oynadığı sırada uğradığı silahlı saldırı sonucunda kasığından yaralandı.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, söz konusu şüphelileri yakalama çalışmalarında dedektif gibi iz sürerek olayı gerçekleştiren kişinin Ahmet Y. (23) olduğunu tespit etti. Cinayet masasındaki polisler, Ahmet Y.'i saklandığı eve yaptığı operasyonla yakaladı. Yakalanan Ahmet Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"Beni tekrar vurmasından korkuyorum"

Tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu olarak evine gelen Mahmut Kaplan, "Parkta oyun oynuyorduk, ateş ettiler bir an da vuruldum. O an çok korktum. Beni yaralayan kişinin yakalanmasına çok sevindim. Tutuklanmasını istiyorum. Beni tekrar vuracağından korkuyorum" dedi.

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