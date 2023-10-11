Gözü dönen adam kurşun yağdırdı! Kız kardeşini öldürdü, eniştesini yaraladı

Bayburt merkeze bağlı Dövmekaya köyünde meydana gelen olayda, aile içi tartışmada öfkelenen M.R.K. tabancayla ateş ederek kız kardeşini öldürdü eniştesini ağır yaraladı.

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Gözü dönen adam kurşun yağdırdı! Kız kardeşini öldürdü, eniştesini yaraladı

Bayburt merkeze bağlı Dövmekaya köyünde meydana gelen olayda, aile içi tartışmada öfkelenen M.R.K. tabancayla ateş ederek kız kardeşini öldürdü eniştesini ağır yaraladı.

ÖNCE KIZ KARDEŞİNE SONRA ENİŞTESİNE KURŞUN SIKTI

Olay, bugün öğle saatlerinde merkeze bağlı Dövmekaya köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Dövmekaya köyünde yaşayan M.R.K. (59) ile kız kardeşi Radiye Köse (56) ve eniştesi Muhlis Köse (63) arasında tartışma çıktı. Tabancayla ateş ederek kız kardeşi ve eniştesini yaralayan M.R.K, olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Vatandaşlar tarafından hastaneye götürürken yolda sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralılardan Radiye Köse'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Gözü dönen adam kurşun yağdırdı! Kız kardeşini öldürdü, eniştesini yaraladı

Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Muhlis Köse'nin tedavisi devam ediyor.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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