8,5 aylık ’Defne’ bebek için seferber oldular!

Ardahan'ın Hanak ilçesinde "Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1" hastalığına yakalanan 8,5 aylık Defne bebek için yardım kampanyası düzenlendi. Kampanyada toplanan tüm gelirler, Defne'nin tedavi masrafları için açılan hesaba yatırılacak.

Okan Gürbulak ile Çiğdem Gürbulak çifti 4 sene önce evlendi. Çiftin bu evlilikten Sercan Efe (2,5) ve Defne (8,5 aylık) isimli çocukları dünyaya geldi. Çiftin Mart ayında dünyaya gelen 2'nci çocukları Defne'nin, doğumundan 14 gün sonra yapılan tetkikler sonucu "SMA Tip 1" hastası olduğu ortaya çıktı.

İzmir'in Kınık ilçesinde yaşayan Gürbulak çifti, 8,5 aylık bebekleri Defne'yi kaybetmemek için yardım bekliyor. Çift toplanan yardımlarla umudunu korurken, Hanak ilçesinde Defne bebeğin tedavi masraflarına katkı vermek için kampanya düzenlendi. El işi ürünler, tekstil ürünleri ve yiyeceklerin satıldığı kampanyada tüm gelirleri Defne için açılan hesaba yatırılacak.

Yardım kampanyasına katılarak destek sunan Hanak Belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya, başlatılan bu kampanyaya gereken desteği yapacaklarını söyleyerek,

Haberin Devamı

"İlçemiz Ortakent Mahallesi'nde Ardahan gönüllüleri tarafından defne bebek için başlatılmış olan bu kampanyaya Hanak halkı duyarsız kalmamıştır. Ekonomik durumu iyi olamayan bir ailenin çocuğu olan Defne bebek için düzenlenen kampanyaya bizlerde elimizden geldiği kadar katkı sunmaya çalıştık. Hanak halkı Defne bebeğin yanında olduğunu ispatladı. Düzenlenen yardım kampanyasında ev hanımlarının yapmış olduğu yöresel yiyeceklerin yanında biz de belediye olarak tekstil fabrikaları ve yöre esnafından almış olduğumuz giysiler satışa sunuldu. Hanak bu her zaman olduğu gibi bugün de Defne bebek için başlatılmış olan bu yardım kampanyasına büyük katılım sağlayarak duyarlılığını gösterdi. Biz de Hanak Belediyesi olarak desteğimizi sürdüreceğiz. Ben buradan bütün emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu şekilde duyarlı olduğumuz sürece hastalarımızın da iyileşmelerine katkıda bulunmuş oluruz. Buradan Defne bebeğe acil şifalar diliyorum" dedi.

'Tedavi için 50 milyon lira gerekiyor'

Ardahan gönüllüleri adına konuşan Fatma Kayatürk, Defne bebeğin tedavisi için 50 milyon lira gerekli ve biz ona ulaşabilmek için kampanya başlattık dedi.

Kayatürk, "Defne bebeğin iyileşmesi için gerekli olan parayı toplamak için yardım kampanyası düzenledik. Ardahan Valiliğinden almış olduğumuz izin ile Hanak ilçesinde açık alanda etkinlik yaptık. Hanak halkı çok büyük bir duyarlılık gösterdi. Vatandaşlarımızın desteğini alıyoruz. Şu an ihtiyaç olan paranın bir kısmını topladık. Zoru başardık, sesimizi duyurduk. Bundan sonrasının daha kolay olacağını düşünüyorum. Tedavi masrafı yaklaşık 50 milyon lira. Herkesin yardımını bekliyoruz" dedi.

CHP'li İBB zamma doymuyor, İSPARK ücretlerine yüzde 57 zam yapıldı, öğrencilerden zamlara protesto

Bu gün hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı, hava sıcaklıkları ne kadar olacak? 12 Ekim Perşembe hava durumu nasıl olacak?

Trabzonspor'da 2 yıllık sözleşme imzalanacak olan Abdullah Avcı'nın teknik ekibi belli oldu, İşte o isimler...

Van’da minibüs kontrolden çıktı! Çocukların da içinde bulunduğu 10 yolcu yaralandı!

Gazze'de hayat tamamen durdu! Şehir tamamen karanlığa gömüldü, Hastaneler çalışamıyor!

Kulağından canlı örümcek çıktı: "Hışırtı yapan meğerse örümcekmiş"

Zincir marketler tek tek açıkladı, ''zam yok indirim var'' diyerek Cumhuriyetin 100. Yıl indirim kampanyasına marketlerden dev katılım

Babasına göz dağı vermek için çocuğuna kurşun sıktırdı!

Başkan Erdoğan açıkladı: Fırsatçılık yapanlar şimdi yandı! Fahiş fiyata ağır yaptırım geliyor

Gözü dönen adam kurşun yağdırdı! Kız kardeşini öldürdü, eniştesini yaraladı

Yangın değil cinayetmiş! Akıllara durgunluk veren itiraf!

Silivri’de voleybol antrenörüne şok iddia! Cinsel istismar suçundan gözaltına alındı

Şişli’de kaldırım kadını yuttu! Dev çukuru görenler şaştı kaldı, ekipler dev çukurun nedenini araştırıyor!

Tekel bayisindeki kavga, silahlı saldırıya dönüştü! Vurulan adam yere yığıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “yeni şehirlerle milletimizi gerçek belediyecilikle tanıştırana kadar durmak yok”

İYİ Parti’nin Safranbolu Belediye Başkan Adayı Hakan Peker oldu

Ara tatiller kaldırılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı!

Başkan Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon mesajı: ''Gerektiğinde kara unsurlarıyla da tepelerinde olacağız''

Filistin'den son durum: Ölü sayısı 950 geçti!