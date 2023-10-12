8,5 aylık ’Defne’ bebek için seferber oldular!

Ardahan'ın Hanak ilçesinde "Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1" hastalığına yakalanan 8,5 aylık Defne bebek için yardım kampanyası düzenlendi. Kampanyada toplanan tüm gelirler, Defne'nin tedavi masrafları için açılan hesaba yatırılacak.

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8,5 aylık ’Defne’ bebek için seferber oldular!

Ardahan'ın Hanak ilçesinde "Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1" hastalığına yakalanan 8,5 aylık Defne bebek için yardım kampanyası düzenlendi. Kampanyada toplanan tüm gelirler, Defne'nin tedavi masrafları için açılan hesaba yatırılacak.

Okan Gürbulak ile Çiğdem Gürbulak çifti 4 sene önce evlendi. Çiftin bu evlilikten Sercan Efe (2,5) ve Defne (8,5 aylık) isimli çocukları dünyaya geldi. Çiftin Mart ayında dünyaya gelen 2'nci çocukları Defne'nin, doğumundan 14 gün sonra yapılan tetkikler sonucu "SMA Tip 1" hastası olduğu ortaya çıktı.

İzmir'in Kınık ilçesinde yaşayan Gürbulak çifti, 8,5 aylık bebekleri Defne'yi kaybetmemek için yardım bekliyor. Çift toplanan yardımlarla umudunu korurken, Hanak ilçesinde Defne bebeğin tedavi masraflarına katkı vermek için kampanya düzenlendi. El işi ürünler, tekstil ürünleri ve yiyeceklerin satıldığı kampanyada tüm gelirleri Defne için açılan hesaba yatırılacak.

’Defne’ bebek için seferber oldular!

Yardım kampanyasına katılarak destek sunan Hanak Belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya, başlatılan bu kampanyaya gereken desteği yapacaklarını söyleyerek,

"İlçemiz Ortakent Mahallesi'nde Ardahan gönüllüleri tarafından defne bebek için başlatılmış olan bu kampanyaya Hanak halkı duyarsız kalmamıştır. Ekonomik durumu iyi olamayan bir ailenin çocuğu olan Defne bebek için düzenlenen kampanyaya bizlerde elimizden geldiği kadar katkı sunmaya çalıştık. Hanak halkı Defne bebeğin yanında olduğunu ispatladı. Düzenlenen yardım kampanyasında ev hanımlarının yapmış olduğu yöresel yiyeceklerin yanında biz de belediye olarak tekstil fabrikaları ve yöre esnafından almış olduğumuz giysiler satışa sunuldu. Hanak bu her zaman olduğu gibi bugün de Defne bebek için başlatılmış olan bu yardım kampanyasına büyük katılım sağlayarak duyarlılığını gösterdi. Biz de Hanak Belediyesi olarak desteğimizi sürdüreceğiz. Ben buradan bütün emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu şekilde duyarlı olduğumuz sürece hastalarımızın da iyileşmelerine katkıda bulunmuş oluruz. Buradan Defne bebeğe acil şifalar diliyorum" dedi.

’Defne’ bebek için seferber oldular!

'Tedavi için 50 milyon lira gerekiyor'

Ardahan gönüllüleri adına konuşan Fatma Kayatürk, Defne bebeğin tedavisi için 50 milyon lira gerekli ve biz ona ulaşabilmek için kampanya başlattık dedi.

Kayatürk, "Defne bebeğin iyileşmesi için gerekli olan parayı toplamak için yardım kampanyası düzenledik. Ardahan Valiliğinden almış olduğumuz izin ile Hanak ilçesinde açık alanda etkinlik yaptık. Hanak halkı çok büyük bir duyarlılık gösterdi. Vatandaşlarımızın desteğini alıyoruz. Şu an ihtiyaç olan paranın bir kısmını topladık. Zoru başardık, sesimizi duyurduk. Bundan sonrasının daha kolay olacağını düşünüyorum. Tedavi masrafı yaklaşık 50 milyon lira. Herkesin yardımını bekliyoruz" dedi.

’Defne’ bebek için seferber oldular!

’Defne’ bebek için seferber oldular!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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