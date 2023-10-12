Mersin’de dünyaevine girdi! Ünlü sanatçı Melek Mosso Serkan Sağdıç ile evlendi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından kıyılan nikahta sanatçı Haluk Levent de şahit olarak yer aldı.

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Mersin’de dünyaevine girdi! Ünlü sanatçı Melek Mosso Serkan Sağdıç ile evlendi

Ünlü sanatçı Melek Mosso, Mersin'de Serkan Sağdıç ile dünya evine girdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından kıyılan nikahta sanatçı Haluk Levent de şahit olarak yer aldı. Başkan Seçer, nikahı kıydıktan sonra aile cüzdanını çifte teslim etmek üzere şahitlerden Melek Mosso'nun menajeri Müge Sözen Küçük'e teslim etti. Çiftin nikah törenine sanatçı Zara da katıldı.

Mersin’de dünyaevine girdi! Ünlü sanatçı Melek Mosso Serkan Sağdıç ile evlendi

Nikah töreninde konuşan Başkan Seçer, "Güzel bir kente güzel bir gelin geliyor. Melek gerçekten melek gibi yüzü olan, çok da sempati ile baktığımız, sevdiğimiz, dinlediğimiz değerli bir sanatçımız ve damat beyi zaten söylemeye gerek yok. Yani yakışıklı. Mersin'in havasından mıdır, suyundan mıdır? Bizde böyle. İnşallah güzel bir beraberlik evlilikle devam edecek. Atatürk'ün Cumhuriyeti'nde, medeni kanununun verdiği yetkiyle nikah akdini yapacağız. Ne mutlu ki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk gibi bir liderimiz çıkmış, laik Türkiye Cumhuriyetini kurmuş ve bu Türkiye'de bizler şu anda özgür birey olarak yaşıyoruz. Onun mutluluğuyla yaşıyoruz. Deniz güzel, hava güzel, her şey güzel, dostlar güzel, ailemiz burada" dedi.

Mersin’de dünyaevine girdi! Ünlü sanatçı Melek Mosso Serkan Sağdıç ile evlendi

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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