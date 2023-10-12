Mersin’de dünyaevine girdi! Ünlü sanatçı Melek Mosso Serkan Sağdıç ile evlendi

Ünlü sanatçı Melek Mosso, Mersin'de Serkan Sağdıç ile dünya evine girdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından kıyılan nikahta sanatçı Haluk Levent de şahit olarak yer aldı. Başkan Seçer, nikahı kıydıktan sonra aile cüzdanını çifte teslim etmek üzere şahitlerden Melek Mosso'nun menajeri Müge Sözen Küçük'e teslim etti. Çiftin nikah törenine sanatçı Zara da katıldı.

Nikah töreninde konuşan Başkan Seçer, "Güzel bir kente güzel bir gelin geliyor. Melek gerçekten melek gibi yüzü olan, çok da sempati ile baktığımız, sevdiğimiz, dinlediğimiz değerli bir sanatçımız ve damat beyi zaten söylemeye gerek yok. Yani yakışıklı. Mersin'in havasından mıdır, suyundan mıdır? Bizde böyle. İnşallah güzel bir beraberlik evlilikle devam edecek. Atatürk'ün Cumhuriyeti'nde, medeni kanununun verdiği yetkiyle nikah akdini yapacağız. Ne mutlu ki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk gibi bir liderimiz çıkmış, laik Türkiye Cumhuriyetini kurmuş ve bu Türkiye'de bizler şu anda özgür birey olarak yaşıyoruz. Onun mutluluğuyla yaşıyoruz. Deniz güzel, hava güzel, her şey güzel, dostlar güzel, ailemiz burada" dedi.

"Evi Çiçekdağı'nda, bahçesi Yerköy'de" Bu ilçede yaşayanlar iki adımla il değiştiriyor!

Yılın belediye başkanı! Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ödül aldı

MHP’li Özdemir; "Türkiye, barışçıl ve adil politikalarımızla bütün mazlum coğrafyaların umudu olmuştur"

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid alkışlanacak Filistin paylaşımıyla katliama sessiz kalmadı!

Cep telefonunu uzun süre kullanmayanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayınlandı! Bu tehlikeyle karşı karşıya kalabilirsiniz!

KYK burs başvurusu başladı, kimler başvurabilecek, baş vuru süresi ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Haberin Devamı

Oyuncak ayı ve yakıt deposuna gizlediler! Zulalanmış uyuşturucular yapılan operasyonla ele geçirildi

8,5 aylık ’Defne’ bebek için seferber oldular!

Altın, Dolar, Euro ve Borsa'da son durum ne, kaç TL'den alınıp satılıyor? 12 Ekim Perşembe güncel Altın, Dolar, Euro fiyatları, Borsa'da son durum

İsrafın korkutucu boyutu! Türkiye’de sadece çöpe atılan ekmeklerle her yıl 500 okul yaptırılabilir

Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor, BM acil çağrıda bulunarak gıda ve suyun girişine acilen izin verilmeli açıklamasında bulundu

CHP'li İBB zamma doymuyor, İSPARK ücretlerine yüzde 57 zam yapıldı, öğrencilerden zamlara protesto

Bu gün hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı, hava sıcaklıkları ne kadar olacak? 12 Ekim Perşembe hava durumu nasıl olacak?

Trabzonspor'da 2 yıllık sözleşme imzalanacak olan Abdullah Avcı'nın teknik ekibi belli oldu, İşte o isimler...

Van’da minibüs kontrolden çıktı! Çocukların da içinde bulunduğu 10 yolcu yaralandı!

Gazze'de hayat tamamen durdu! Şehir tamamen karanlığa gömüldü, Hastaneler çalışamıyor!

Kulağından canlı örümcek çıktı: "Hışırtı yapan meğerse örümcekmiş"

Zincir marketler tek tek açıkladı, ''zam yok indirim var'' diyerek Cumhuriyetin 100. Yıl indirim kampanyasına marketlerden dev katılım

Babasına göz dağı vermek için çocuğuna kurşun sıktırdı!

Başkan Erdoğan açıkladı: Fırsatçılık yapanlar şimdi yandı! Fahiş fiyata ağır yaptırım geliyor

Gözü dönen adam kurşun yağdırdı! Kız kardeşini öldürdü, eniştesini yaraladı

Silivri’de voleybol antrenörüne şok iddia! Cinsel istismar suçundan gözaltına alındı

Şişli’de kaldırım kadını yuttu! Dev çukuru görenler şaştı kaldı, ekipler dev çukurun nedenini araştırıyor!