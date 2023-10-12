O anne 3. kez hakim karşısına çıktı! Şüpheli bir şekilde ölen bebeği arsaya gömmüştü!

Ordu'nun, Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi 933 Sokak'ta 6 Ekim 2022 yılında meydana gelen olayda, dünyaya getirdiği bebeği evinin yakınındaki bir arsaya gömdüğü iddiasıyla yargılanan ve ilk duruşmasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan anne, 3. kez hakim karşısına çıktı.

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O anne 3. kez hakim karşısına çıktı! Şüpheli bir şekilde ölen bebeği arsaya gömmüştü!

Ordu'da, dünyaya getirdiği bebeği evinin yakınındaki bir arsaya gömdüğü iddiasıyla yargılanan ve ilk duruşmasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan anne, 3. kez hakim karşısına çıktı.

Olay, Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi 933 Sokak'ta 6 Ekim 2022 yılında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, 11 Eylül 2022'de dünyaya gelen kız bebeğinin annesi Bilge Ç.yi (27) gözaltına aldı. Bebeğin evde olmaması üzerine kadını sorguya alan polis ekipleri, kadının sorgusunda bebeğini gömdüğü bilgisine ulaştı. Kadının itirafı üzerine evlerinin karşısında bulunan tarlada arama yapan polis ekipleri, çöp torbasına benzer bir şeye konularak gömülen bebeği çıkarttı.

Bebeğin cesedi, otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayın ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanan anne Bilge Ç., delillerin toplanması, suç vasfının değişme ihtimalinin bulunması ve tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak ilk duruşmasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

26 Eylül 2023 tarihinde görülen 2. duruşmada alınan ifadelerin ardından savcılık mütalaası sunuldu. Mütalaada, öldürmeye kasıt olmadığı, ölüm sebebinin belli olmadığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığını talep edildi.

O anne 3. kez hakim karşısına çıktı! Şüpheli bir şekilde ölen bebeği arsaya gömmüştü!

Bugün (12 Ekim 2023) görülen 3. duruşmada ise hastanede doğumdan sonra bebek ile ilgilenen hemşire S.F.'nin tanık olarak ifadesi alındı. Tanık S.F. ifadesinde, doğumda Bilge Ç.'nin yanında olmadığını, doğumdan sonra serviste 1 gün boyunca bebeğe baktığını söyledi. Bilge Ç. ile aralarında şüpheli bir konuşma olmadığını söyleyen S.F., annenin bebeği emzirdiğini, taburcu oluncaya kadar da ilgilendiğini ifade etti.

Duruşmada Bilge Ç., sanık avukatı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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