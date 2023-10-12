Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İsrail-Gazze krizi konu alan dezenformasyon kampanyaları hakkında, açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İsrail-Gazze krizi konusunda bazı gruplar tarafından organize şekilde yürütülen dezenformasyon kampanyaları hakkında, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak bu mecralarda dezenformasyonla mücadeleyi temel görevimiz olarak görüyoruz" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yaptığı yazılı açıklamada, İsrail-Gazze krizinin başlaması ile kararlılıkla dezenformasyonla mücadele yürütüldüğünü aktardı.

Türkiye olarak, bölgedeki son gelişmeler nedeni ile tüm dünyadaki devlet kurumlarını, kamu yayıncılarını ve bütün özel medya kuruluşlarını İsrail-Gazze krizinde dezenformasyonla mücadele için sorumlu davranmaya davet eden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bölgesel tansiyonun ve silahlı çatışmaların yoğunlaştığı bir dönemde kamuoyunun doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirilmesi her haber mecrasının en önemli görevidir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak bu mecralarda dezenformasyonla mücadeleyi temel görevimiz olarak görüyoruz. Patlak verdiği ilk günden bu yana İsrail-Gazze krizi konusunda bazı organize grupların girişmiş olduğu dezenformasyon kampanyalarını görüyoruz. Bu süreçte bazı aktörler siyasi çıkarları ve ideolojik emelleri doğrultusunda haberleri ve gerçekleri manipüle etmek suretiyle kamuoyunu yanlış ve yanlı bir şekilde yönlendirmeye çalışıyor. Başkanlığımız bünyesindeki dezenformasyonla mücadele ve haber analiz birimlerimiz bu konularda son derece dikkatli ve titiz bir şekilde çalışmaktadır. Son birkaç gündür şahit olduğumuz gibi gerçekdışı iddialar ve yalan haber kamuoyunda yaşananlarla ilgili yoğun bir kafa karışıklığı ve kaosu beraberinde getirmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi temel önceliğimiz bu çatışmalarda sivil halkın can ve mal güvenliğinin sağlanmasıdır. Bununla birlikte kamuoyunun sivil halka yönelik şiddet ve Gazze'deki insani durumla ilgili doğru ve hızlı haber alabilmesi oldukça önemlidir."

"Mezenformasyon ve dezenformasyon uluslararası çatışma ve krizlerde sorunları daha da içinden çıkılmaz bir duruma sokabilmektedir"

Tüm haber kanal, ajans ve kaynaklarının kriz sırasında sorumlu bir yayıncılık politikası takip etmesi ve en üst düzeyde gazetecilik standardı sergilenmesinin önemli olduğu belirtilen İletişim Başkanlığı'nın açıklamasında, "Her zaman dikkat edilmesi gereken bu basın yayın ilke ve kriterleri, özellikle sıcak çatışmalarda ve insan hayatının söz konusu olduğu durumlarda daha da önem kazanmaktadır. İletişim Başkanlığımız bu süreç boyunca dezenformasyon ve mezenformasyonun yol açacağı muhtemel felaketleri engellemek için dur durak bilmeden çalışmaya devam edecektir. Hakikatin zümre çıkarlarına ve ideolojik saplantılara kurban edilmesini önlemek kurumumuzun en önemli sorumluluklarından biridir. Mezenformasyon ve dezenformasyon uluslararası çatışma ve krizlerde sorunları daha da içinden çıkılmaz bir duruma sokabilmektedir. Devletimiz krizin çözümü ve insani dramın engellenmesi için çalışırken kurumumuz da hakikatin kazanması için mücadelesini sürdürecektir" ifadeleri yer aldı.

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