Düğünde yeğenine 5 kurşun sıkarak öldüren şahıs hakim karşısında!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aralarında husumet bulunan yeğenini düğünde 5 el ateş ederek öldüren sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

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Düğünde yeğenine 5 kurşun sıkarak öldüren şahıs hakim karşısında!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aralarında husumet bulunan yeğenini düğünde 5 el ateş ederek öldüren sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Pişman olduğunu söyleyen sanık, "Yeğenim Aydın, beni darp ederek küfür etti. Aydın anneme küfür edince şuurumu kaybettim. Olayın böyle sonuçlanmasına çok üzgünüm. Aydın'a sürekli dua ediyorum. Ona cezaevinde Kur'an-ı Kerim okutturdum. Çok pişmanım" dedi.

Olay, 30 Ekim 2022 tarihinde Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bulunan düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet bulunan Hakan Aydın (45) ile Muharrem Ç. (63) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Muharrem Ç., yeğeni Hakan Aydın'a 5 el ateş etti. Boyun, göğüs ve bacağından yaralanarak hastaneye kaldırılan Aydın, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Muharrem Ç. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düğünde yeğenine 5 kurşun sıkarak öldüren şahıs hakim karşısında!

12 yıldan 18 yıla kadar hapis isteniyor

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, olay günü maktulün, sanık Muharrem Ç.'nin bulunduğu masaya gelerek yumruk attığı, Muharrem Ç.'nin de ruhsatsız tabancayla maktule 5 el ateş ettiği belirtildi. İddianamede sanığın, "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi istendi.

Düğünde yeğenine 5 kurşun sıkarak öldüren şahıs hakim karşısında!

"Ablam kardeşi tarafından dövülünce yeğenim beni sorumlu tuttu"

Olayla ilgili duruşma Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Muharrem Ç., avukatı Semra Dündar, maktul Hakan Aydın'ın ailesi ve avukatları Hüseyin Acurman katıldı. Husumetin nasıl başladığını anlatan sanık Muharrem Ç., "2022 eylül ayında annemin yoğun bakıma alındığını öğrenince yanına gitmek için iş yerinden izin aldım. Ablamında gelip gelmeyeceğini öğrenmek için kendisini aradım. Ablamda geleceğini söyleyince beraber Niğde'ye gittik. Annemin yanında 4 gün boyunca yoğun bakımda kaldım. Daha sonra kardeşim Nuray A.'nın evine dinlenmeye gittim. Nuray, ablam Sefade ile neden anneme hiç bakmadığı konusunda tartışmış. Daha sonra Nuray ablam Sefade'yi dövmüş. Yaşanan bu olaydan yeğenim Aydın beni sorumlu tuttu" dedi.

Düğünde yeğenine 5 kurşun sıkarak öldüren şahıs hakim karşısında!

"Hakan, "Annenin yanına mezarını kazacağım. İzmit'e gelme" diye mesajlar atıyordu"

Hakan Aydın'ın kendisini tehdit ettiğini söyleyen Muharrem Ç., "Hakan bana tehdit ve hakaret içerikli mesajlar attı. "Annenin yanına mezarını kazacağım. İzmit'e gelme" diye mesajlar atıyordu. Olaydan 2 gün önce savcılığa giderek şikayette bulundum. Olay tarihinde ise bir diğer yeğenimin düğününe gittim. Tehditler sebebiyle de düğün günü arabamda olan silahı üzerime aldım. Düğünde bir diğer yeğenim Vedat bana kafa salladı ve dışarı çıkmamı istedi. Ben onlarla ilgilenmeyerek düğünde torunlarımla oyun oynadım, takımı taktım. Daha sonra gidecektim ancak Aydın gelip beni darp ederek küfür etti. Aydın anneme küfür edince şuurumu kaybettim. 4 senedir annem için uğraşıyorum. Ne yaptıysam annem için yaptım. Olayın böyle sonuçlanmasına çok üzgünüm. Aydın'a sürekli dua ediyorum, ona cezaevinde Kur'an-ı Kerim okutturdum. Çok pişmanım, binlerce kez pişmanım, böyle bir şey olmasını istemezdim" şeklinde konuştu.

"Hiçbir sebep olmadan 2 çocuğum babasız kaldı"

Sanıktan şikayetçi olan maktulün eşi İlknur Aydın, "Düğüne Muharrem'in geldiğini bilmiyordum. Hiçbir sebep olmadan 2 çocuğum babasız kaldı, sanığın cezalandırılmasını istiyorum. Bizim Muharremle akrabalık diyaloğumuz yoktu" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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