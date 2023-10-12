Kargo şubesine giren yılan şok yaşattı! İtfaiye ekipleri ve çalışanlara zor anlar yaşattı

Antalya'da bir kargo firmasının şubesine giren yılan, gizlendiği yerden itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarılabildi. Fileye konulan yılan daha sonra doğaya bırakıldı.

İŞ YERİNDE MUTFAĞA SU ALMAYA GİRDİ HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Olay, saat 12.45 sırasında Muratpaşa ilçesi Topçular Mahallesi Aspendos Bulvarı üzerindeki bir kargo firmasının şubesinde yaşandı. Mutfağa su almaya giren çalışanlar, yaklaşık 1 metre uzunluğunda siyah bir yılanın içeride olduğunu gördü. Diğer personelle birlikte yılan çıkarılmaya çalışılsa da başarılı olunamadı. Yılan mutfak tezgahının arkasında gizlenince durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla adrese gelen itfaiye ekibi, eldivenini takıp, yılan yakalama aparatını alarak mutfağa girdi. Ekip, yaptığı aramaya rağmen yılanı göremedi. Bir çalışanın yılanın saklandığı yeri göstermesi üzerine ekip, o noktaya doğru aparatı uzattı. Bir anda bulunduğu yerden çıkan yılanın zarar görmemesi için fırçayla üzerine baskı yapıldı. İtfaiye eri, yılanın önce kafasından sonra kuyruğundan tutup yakaladı. Mutfaktan çıkarılan yılan fileye alındı ve doğaya bırakıldı.

"Korktuk"

Kargo şirketi çalışanı Muzaffer Apaydın, "Arkadaşım su içmeye girdiğinde mutfakta bir yılan olduğunu söyledi. Bütün arkadaşlar toplandık aradık ve yerini belirledik. 112'yi aradık. İtfaiye geldi ve yılanı oradan aldı. Kendimiz çıkarmayı denedik ama yılan saklandı. Siyah zehirli bir yılan olduğunu söylediler. Korktuk, bir şey yapamadık" dedi.

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