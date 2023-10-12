Bu kadarı da olmaz! Anne, oğul şehitler Ağacı’ndaki asker künyelerine göz dikti!

Kırşehir'de 2021 yılında yapılan "Şehitler Ağacı'ndan asker künyelerini çalan kadın ve oğluna para cezası verildi.

İçişleri Başkanlığı'nın "Vatan Kalesinden Cennete Uçanlar" projesi çerçevesinde 2021 yılında Kırşehir'de Kent Park girişinde yapılan Şehitler Ağacı'ndaki şehitlerin isimlerinin bulunduğu künyeleri çaldığı gerekçesiyle haklarında suç duyurusunda bulunan zanlıların cezası belli oldu.

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, yabancı uyruklu 2 kişiye verilen para cezasının şehit ailelerinin yüreklerine az da olsa su serptiğini söyledi. Kılıçaslan, "2021 yılında şehitlerimizin unutulmaması ve hatıralarının yaşatılması amacıyla Şehitler Ağacı Projesi'ni yaptık. Bu ağaca şehitlerimizin bilgilerinin yer aldığı künyelerini asarak, isimleri daha farklı bir şekilde yaşasın diye çalışmalar yaptık. Ancak 2022 yılında künyelerin çalındığı ve bu konuda da derneğimizin şikayetçi olduğu mahkemede sonuç açıklandı. Anne ve çocuğun cezası çok şükür kesinleşti. Ceza sonunda annenin 3 bin TL ve oğlunun da bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Bu karar bir nebze de olsa şehit ailelerimizin kalbine su serpti. Künyeler çalındığında ailelerimiz çok üzülmüştü. Bu konuda mahkeme sonucunun açıklanması ailelerimizi sevindirdi" dedi.

Asker künyelerini çaldığı tespit edilen K.R. adlı kadın 3 bin lira, oğlu A.Ş.H. ise bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.

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