Bakırköy’de 2 hırsızlık şüphelisi polis tarafından kıskıvrak yakalandı!

Bakırköy'de çeşitli yerlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan birinin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken yapılan operasyonda toplamda 18 bin 200 TL, 450 euro, 300 dolar ele geçirildi.

Bakırköy Ataköy'de bir otelde S.M.A.A. isimli şahıs, içerisinde 1 adet laptop, 100 dolar, 300 dirhem, 300 TL ve 2 adet telefon bulunan çantasının çalınması üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbarı değerlendiren ekipler konuya ilişkin çalışma başlatırken şahısların Mohamed E.H.A.B. ve Ahmed Ş. olduğunu tespit etti. Şahısların yine Bakırköy'de C.E. isimli şahsın bir restoranda 45 bin TL bulunan çantasını çaldığı tespit edildi. Çalışmaların devamında şüpheliler Fatih'te yakalanarak gözaltına alınırken şahısların kaldığı otel odasında yapılan aramalarda toplamda 18 bin 200 TL, 450 euro, 300 dolar ele geçirildi. Şahıslar yapılan tahkikatın ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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