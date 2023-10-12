Memleket Partili Gülay Baltalık: "Hangi akıl bir yöneticinin bir kadına bu kadar ağza alınmayacak sözlerini geçerli kılar"

Memleket Partili Gülay Baltalık, CHP'li Kırşehir Belediyesi'ne ait Ağalar Konağının işletmecisinin bir kadın gazeteciye atıfla sarf ettiği sözlere tepki gösterdi.

CHP VE İYİ PARTİ YÖNETİCİLERİNDEN SKANDAL SÖZLER

Memleket Partili Gülay Baltalık, Kırşehir Belediyesi'ne ait Ağalar Konağının işletmecisi Hüseyin Altunkılıç'ın sosyal medya üzerinden bir kadın gazeteciye atıfla sarf ettiği "Kıyafetimi alın teri ile aldım. Yatak teri ile değil" sözlerine sert bir şekilde tepki gösterdi. Baltalık, olayı kınayarak kadınların her zaman yanında olduğunu ve yapılanın kabul edilemez olduğunu vurguladı. CHP ve İYİ Partili yöneticilerin seviyeyi iyice düşürdüğünü belirten Baltalık, "Yine skandal, yine CHP-İYİ Parti ittifakının Kırşehir Belediyesi. Ben anlatmaktan bıktım, sizler yapmaktan bıkmadınız. Basın sorumlunuzun kadın tacizi, bir siyasi parti başkanının eşinin özel kalemden memur yapılması, kent konseyi genel sekreterinin magandalığı derken Ağlar Konağı Sorumlu Yöneticisi'nin bir kadın gazeteciye, bir kadına ağza alınmayacak sözler sarf etmesi. Ne yapmaya çalıştığınızı biz anlamadık" dedi.

Bir kadın siyasetçi olarak yapılan paylaşım ve davranışı kınadığını kaydeden Baltalık, "Durmanız gereken yeri aylar öncesinden söyledik, yine söylüyorum. Zaman sizin için daralıyor. Hangi akıl bir yöneticinin bir kadına bu kadar ağza alınmayacak sözlerini geçerli kılar? Sizleri kınıyorum. Belediye Başkanı'nın eşi, basın sorumlunuz ve birçok yöneticiniz bu paylaşımı beğenir ve etiketler. Sizi giderayak uyarıyorum. İtibarınızı ayaklar altına düşürmeyin, size iyi seyirler" diye konuştu.

Hüseyin Altunkılıç ise, bir süre sonra paylaşımını sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

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