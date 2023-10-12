35 yıl sonra gelen şok! Ünlü oyuncu Metin Akpınar'ın yıllar sonra bir kızı olduğu ortaya çıktı!

Ünlü oyuncu Metin Akpınar'ın 35 yıl sonra bir kızı olduğu ortaya çıktı. Yapılan DNA testi sonucu Duygu Nebioğlu’nun Akpınar'ın kızı olduğunu doğruladı.

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35 yıl sonra gelen şok! Ünlü oyuncu Metin Akpınar'ın yıllar sonra bir kızı olduğu ortaya çıktı!

Ünlü oyuncu Metin Akpınar'ın 35 yıl sonra bir kızı olduğu ortaya çıktı. Yapılan DNA testi sonucu Duygu Nebioğlu’nun Akpınar'ın kızı olduğunu doğruladı.Ünlü oyuncu Metin Akpınar’ın bir kızı olduğu ortaya çıktı. 35 yıl sonra Akpınar'ın kızı olduğunu öğrenen Duygu Nebioğlu, babalık davası açtı. Gizlilik kararı bulunan davada DNA testi sonucu açıklandı. Ankaramasası'nın özel haberine göre; Sonuçlar Duygu Nebioğlu’nun Metin Akpınar’ın kızı olduğunu doğruladı.

"BEBEKLİĞİM, ÇOCUKLUĞUM ZOR ŞARTLAR ALTINDA GEÇTİ"

Akpınar, Göksel Özdoğdu ile 62 yıldır evli. Çiftin bu evlilikten çiftin çocuğu bulunmuyor.Annesi tarafından bir köye bırakılan daha sonra devlet koruması altına alınan ve ardından evlat edinilen Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu verdiği röportajda hikayesini anlattı. Nebioğlu şunları söyledi:

“Benim adım Duygu Nebioğlu, 88 yılında Antalya'da yaşama tutundum. Dünya'nın varlığını talihsiz olaylar ile kavradım. Bebekliğim, çocukluğum zor şartlar altında geçti. 94 yılında Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinildim. Ailem tarafından topluma kazandırılmak için başlayan serüvenimin devamında biyolojik ailemin ve soy ağacımın merakına düştüm"

35 yıl sonra gelen şok! Ünlü oyuncu Metin Akpınar'ın yıllar sonra bir kızı olduğu ortaya çıktı!

“MUTLULUĞUNU YAŞAYAMADIM”

"Hayranı olduğum sanatçının biyolojik babam olmasının mutluluğunu ne yazık ki yaşayamadım.Bu düşünce beni Türk toplumuna mâl olmuş Sayın Metin Akpınar'a ulaştırdı, henüz 21 yaşında üniversite öğrencisi iken gerçeklerin karşısında yoğun şaşkınlık hissiyle, hayranı olduğum sanatçının biyolojik babam olmasının mutluluğunu ne yazık ki yaşayamadım. Aldığım yetersiz sevgi nedeniyle beni bağrına basmakta zorlandığı için ağır travmalar yaşadım bu sebeple saygıdeğer avukatlarıma ulaştım.Bugün avukatlar Ferihan Polat ve Ahmet Furkan Uludağ sayesinde Metin Akpınar'ın babam olduğu Akseki Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı ile resmiyete kavuşmuştur. Adalet karşında tüm haklarımı koruma altına almış bulunuyoruz.”

"Şaşkınım, yıllar sonra gelen mutluluk hayatımın ilk günü gibi oldu. Kamuoyuna bunu açıklamayı borç bilip sevgi ve barış içerisinde hareket edeceğimizi duyurmak istiyorum. Bu süreçte bana destek olan ve koşulsuz sevgi veren Nebioğlu aileme teşekkür ediyorum. Duyguluyum.”

"Nebioğlu’nun avukatları Av. Ferihan Polat ve Av. Ahmet Furkan Uludağ da “Dava açılalı yaklaşık 1 yıl oldu. 1 yıllık bu sürecin sonunda mahkemece, açtığımız babalık davasının kabulüne karar verildi ve yargılamanın gizliliği de sona erdi. Mahkeme kararı ile birlikte müvekkilin elde ettiği tüm hakların savunucusu olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: TGRT

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