Müslüman alemi mübarek bir gün olan Miraç Kandili'ni ibadetle ve diğer Müslümanlarla geçirmek isteyenler inmternette ibadethanemiz olan camilerin açık mı kapalı mı olduğunu araştırmaya başladı. Peki Miraç Kandili'nde camiler açık olacak mı? Tüm merak edilenler haberimizde.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE CAMİLER AÇIK OLACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle camilerde alınan önlemlerin tam olarak alınamadığından ötürü, il müftülüklerine cuma günü ve kandil gecesi camilerin kapalı tutulması ve cuma namazı için sala okunmaması talimatını verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın imzasıyla 81 il müftülüğüne gönderilen genelgede, "İnsanın can güvenliğini sağlamak İslam'ın ana gayelerinden biridir. Nitekim, 'Def‘-i mefâsid, celb-i menâfi‘den evlâdır' (Zararı önlemek, fayda sağlamaktan daha önemlidir) şeklindeki genel kural, İslam hukukunun temel ilkelerindendir. Devletimizin yeni tip korona virüsle mücadele amacıyla almış olduğu tedbirler kapsamında Başkanlığımız tarafından din hizmetlerinin icrası ile ilgili ilgi (a) ve (b) yazılar ile bir dizi tedbir alındığı bilinmektedir. Vatandaşlarımızın sağlığını korumayı, bilhassa yaşlılarımızın can güvenliğini sağlamayı hedefleyen ve muhtemel zararları önlemeye yönelik olan bu kararların uygulanması insani ve vicdani bir sorumluluktur" denildi.



Ancak niyeti ne olursa olsun farklı görüşe sahip bazı kişilerin vatandaşların dini hassasiyetlerini istismar ettiği ve camilerde alınan önlemleri zafiyete uğratacak davranışlar sergilediğinin tespit edildiği kaydedilen genelgede, "Bu minvalde ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önüne geçmek maksadıyla cuma günü ve kandil gecesi camilerimiz (kamu kurum ve kuruluşları, Kur'an kursları ve yurtlarda bulunan mescitler de dahil olmak üzere) kapalı tutulacak ve cuma namazı için sala okunmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

CUMA NAMAZI İPTAL EDİLDİ Mİ?

Yeni tip Corona Virüsün yayılmasından sonra camilerde topluca Cuma namazı kılınacak mı soruları akıllarda soru işareti bıraktı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, akıldaki soruları gidermek iöin bir açıklama yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamaları şu şekilde;

"Cuma namazının yanı sıra vakit namazlarının da cemaatle kılınması huşunun değerlendirerek şu açıklamayı yapmaya ihtiyaç duymuştur.

Yeni tip Corona Virüs bulunduğu ortamda insanda insana hızlı bir şekilde yayılarak çok kısa bir sürede salgın haline gelmektedir.

Ülkemizde vakası sayısının artmaya başlamasıyla birlikte kamu otoritesi tarafından insanların bir araya geldiği organizasyonlar iptal edilmiştir. Yaşanan olağanüstü durum dikkate alındığında cami ve mescitlerde namazların cemaatle beraber kılınmasına devam edilmesi halinde virüsün yayılma tehlikesi vardır.

Bu amaçla İslam dini insan hayatını tehlikeye atacak uygulamalara cevaz vermez.

Yeni tip Koronavirüsün yayılma tehlikesi ortadan kalıncaya kadar Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. camiler, münferiden namaz kılmak isteyenler için açık kalacaktır."

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Miraç Kandili 21 Mart 2020 Cumartesi günü idrak edilecek.

MİRAÇ KANDİLİ NE DEMEKTİR?

Arapça'da merdiven, yukarı çıkmak, yükselmek anlamına gelir. Peygamber Efendimiz (s.a.s)' in göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi olayıdır. Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında “İsra” adını alır. İkinci aşamayı ise Peygamberimiz (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur'an'da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır

MİRAÇ KANDİLİ'NDE NASIL İBADET EDİLİR?

Miraç Kandili, beş vakit namazın farz olduğu gece olması sebebiyle ayrı bir öneme sahiptir. Bunun için vakit namazları cemaatle kılındıktan sonra kaza namazları ve nafile namazlar ile geceyi değerlendirmek mümkün.

Miraç Kandili'nde oruç hangi gün tutulması sorusu her zaman sorulmaktadır. Kandil gecesi, o günün akşam namazı ile başladığı için oruç, ertesin gün tutulmalıdır. Ama Öncesinde ve sonrasında birer gün oruç tutulabilir. Miraç Kandili'ni şunları yaparak değerlendirebiliriz.

Kur'ân-ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli,

Peygamber efendimize (SAS) salât ü selâmlar getirilmeli

Kaza, nafile namazları kılınmalı

Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli

Müminlerle helalleşilmeli

Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı

Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli

Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı

Miraç kandilinin gündüzünde mümkünse oruç tutulmalı

Yakınlarımızın, sevdiklerimizin Miraç kandili kutlanmalı, mümkünse şu günlerde yüz yüze değil sadece kandil mesajları ile...

MİRAÇ KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Miraç, Mekke döneminde risaletin zor zamanlarında Sevgili Peygamberimizin, bir gece Mescidi Haramdan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yaptığı ve Yüce Yaratan'ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa ettiği hikmet yüklü yolculuğu ifade etmektedir.

Miraç Gecesi Kur'an-ı Kerimde; " Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu bir gece Mescidi Haramdan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescidi Aksa'ya götüren Allah'ın şanı ne yücedir. Hiç şüphesiz o, layıkıyla işitendir, hakkıyla bilendir." şeklinde beyan edilmektedir.

DİNİ GÜNLER 2020 TAKVİMİ NASIL?

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020