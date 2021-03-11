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  3. Miraç Kandili'nde garip olay! Kandil pankartını söküp eve götürdü

Miraç Kandili'nde garip olay! Kandil pankartını söküp eve götürdü

Çekmeköy'de kimliği belirlenemeyen bir kadın, Miraç Kandili dolayısıyla cadde üzerine asılan bir pankartı söküp çantasına koydu. O sırada yoldan geçen bir kişinin "Pankartı neden söküyorsun" soruna 'Üzerinde cami resmi olduğunu için söktüm'' diyen kadın vatandaşın cep telefonuyla bu durumu çekmesine tepki gösterdi.

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11 Mart 2021 Perşembe 10:13
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