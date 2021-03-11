Miraç Kandili'nde garip olay! Kandil pankartını söküp eve götürdü

Çekmeköy'de kimliği belirlenemeyen bir kadın, Miraç Kandili dolayısıyla cadde üzerine asılan bir pankartı söküp çantasına koydu. O sırada yoldan geçen bir kişinin "Pankartı neden söküyorsun" soruna 'Üzerinde cami resmi olduğunu için söktüm'' diyen kadın vatandaşın cep telefonuyla bu durumu çekmesine tepki gösterdi.