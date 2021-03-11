Kuruluş Osman 50. bölüm fragmanı yayınlandı! | Osman Bey'den çakal ve domuzlara karşı saldırı!
Herkes tarafından ilgiyle izlenen Kuruluş Osman 50. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Nikola Osman'ı devirmek için Togay ile görüşürken yaralanan Malhun Hatun'un yaşayıp yaşamayacağı merak konusu olmaktadır. Osman Bey'in "Boyların birliği, dirliği çakalların hükmüne bırakılmayacak!" sözü ise diziye damga vurur.
Arıza 26. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ali Rıza'dan 'Savaşşa Savaş' resti!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 55. bölüm fragmanı yayınlandı! | Kuzey'in bulunduğu inşaatta korkutan patlama!
Teşkilat 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Serdar, tüm hikayeyi anlatıyor!
Maraşlı 10. bölüm fragmanı yayınlandı! | Necati'den Aziz'e ters köşe!
11 Mart 2021 Perşembe 09:22
Benzer Videolar