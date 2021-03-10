Maraşlı 10. bölüm fragmanı yayınlandı! | Necati'den Aziz'e ters köşe!
Herkesin ilgiyle izlediği Maraşlı 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Necati, kardeşi Savaş'ın sabretmesini isterken Maraşlı ise Mahur'un gerçekleri öğrenince üzüleceğini dile getirir. Necati'nin Aziz için aldığı intikam yeminin ardından ne yapacağı da merak konusu olmaktadır.
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10 Mart 2021 Çarşamba 09:09
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