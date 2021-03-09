Alev Alev 18. bölüm fragmanı yayınlandı! | İskender'den Çiçek'e büyük sürpriz!
Herkes tarafından ilgiyle izlenen Alev Alev 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda evini satın alanın Çelebi olduğunu öğrenen Ozan şaşkına uğrarken Çelebi ise evin tapusunu Cemre'ye uzatıyor. İskender'in Çiçek'e yaptığı sürpriz ise izleyenlere duygu dolu anlar yaşatıyor.
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09 Mart 2021 Salı 10:17
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