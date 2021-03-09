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  3. Doğduğun Ev Kaderindir 35. bölüm fragmanı yayınlandı! | Zeynep, Barış ile evleniyor!

Doğduğun Ev Kaderindir 35. bölüm fragmanı yayınlandı! | Zeynep, Barış ile evleniyor!

Herkesin ilgiyle izlediği Doğduğun Ev Kaderindir 35. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Zeynep, Barış'ın evlilik teklifini kabul ederken Barış'ın ablası ise Zeynep ile görüşen Barış'a tepkisini dile getirir. Mehdi'den bebeğini koruyamayacağını anlayan Benal ise bebeği Zeynep'e bırakarak evi terk eder.

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09 Mart 2021 Salı 09:00
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