Bir Zamanlar Çukurova 87. bölüm fragmanı yayınlandı! | Demir, Züleyha'yı buluyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova 87. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Demir, Ümit ile aşk tazelerken herkes 2 gündür ortalıkta görülmeyen Züleyha'yı aramaya başlar. Durumu öğrenen Demir ise ormanda bulduğu Züleyha'yı kucağında baygın olarak çıkarır.