Bir Zamanlar Çukurova 87. bölüm fragmanı yayınlandı! | Demir, Züleyha'yı buluyor!
Herkes tarafından ilgiyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova 87. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Demir, Ümit ile aşk tazelerken herkes 2 gündür ortalıkta görülmeyen Züleyha'yı aramaya başlar. Durumu öğrenen Demir ise ormanda bulduğu Züleyha'yı kucağında baygın olarak çıkarır.
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09 Mart 2021 Salı 10:05
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