Sadakatsiz 21. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya'dan Derin'e video darbesi!
Herkesin ilgiyle izlediği Sadakatsiz 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Sinan ile Asya'nın ilişki haberi gazetelere yansırken Derin'in Asya ile imalı konuşmaları fragmana damga vurur. Derin'in bu konuşmalarından sıkılan Asya'nın ise elindeki videoyu yayınlayıp yayınlamayacağı ise merak konusu olmaktadır.
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09 Mart 2021 Salı 09:10
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