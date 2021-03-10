Hekimoğlu 41. bölüm fragmanı yayınlandı! | İpek'ten Ateş'in gönlüne tatlı bir dokunuş!
Herkes tarafından ilgiyle izlenen Hekimoğlu 41. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda ekip, hamile hastayı tedavi etmeye uğraşırken İpek ise çocuğu kurtarmak için en güvenilir ismin Ateş olduğunu dile getirir.
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10 Mart 2021 Çarşamba 08:58
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