Kuzey Yıldızı İlk Aşk 55. bölüm fragmanı yayınlandı! | Kuzey'in bulunduğu inşaatta korkutan patlama!
Herkesin ilgiyle izlediği Kuzey Yıldızı İlk Aşk 55. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Poyraz ve Kamer düğünü eğlenceli anlara sahne olurken Osman, Emin, Gökçe ve Mine'nin kavga etmesi gerilimi yükseltiyor. Yıldız'ın gözü önünde Kuzey yaşanan patlamada etkileniyor.
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11 Mart 2021 Perşembe 08:53
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 55. bölüm fragmanı yayınlandı! | Kuzey'in bulunduğu inşaatta korkutan patlama!