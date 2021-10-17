Miray Daner ve Oğulcan Engin aşkı belgelendi! İkili gece boyu birlikte eğlendi!

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nun ardında yine bir oyuncu sevgili buldu. Sosyal medya fenomeni olan Ala Tokel'le beraberliği kısa süren Engin, iddiaya göre geçen günlerde menajerinin doğum gününde Miray Daner'le tanıştı. İkili arasında flörtle başlayan yakınlık zamanla ilişkiye döndü.

BİR MEKANDAN BİRLİKE ÇIKTILAR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dün gece saatlerinde bir mekandan birlikte çıkarken görüntülenen Oğulcan Engin ve Miray Daner İstanbul trafiğini birbirine katarak gazetecilerle adeta köşe kapmaca oynadı. İkili görüntü vermemek için oldukça çaba gösterdi.

ESKİ SEVGİLİ KISKANÇLIK KRİZİNİ

Geçen günlerde Aşk 101 ekibiyle Emirgan’da eğlenen Kubilay Aka’nın da eski sevgilisi Miray Daner’i Oğulcan Engin’le gördüğü ve kıskançlık krizine girdiği de söylentiler arasında yer alıyor.

Oğulcan Engin ile Miray Daner aşkı mı yaşıyor? İkiliyi gören eski sevgili Kubilay Aka kıskançlık krizine girdi!