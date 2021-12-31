Mısırlı eski Milletvekili Hişam Elkadi Hanefi kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? İşte, Hişam Elkadi Hanefi'nin biyografisi...

Basında yer alan haberlere göre; Mısırlı eski Milletvekili Hişam Elkadi Hanefi, tutulduğu Akrep Cezaevi’nde kötü koşullar ve tıbbi ihmal sebebiyle dün gece hayatını kaybetti. Bunun hemen ardından, Mısırlı eski Milletvekili Hişam Elkadi Hanefi kimdir? soruları merak edildi. Nereli, kaç yaşında, neden öldü? İşte, Hişam Elkadi Hanefi'nin biyografisi...

MISIRLI ESKİ MİLLETVEKİLİ HİŞAM ELKADİ HANEFİ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ? İŞTE, HİŞAM ELKADİ HANEFİ'NİN BİYOGRAFİSİ...

Hişam Elkadi Hanefi, 1959 yılında dünyaya geldi. Mısırlı eski Milletvekili olan Hanefi, Abdulfettah el Sisi öncülüğünde gerçekleştirilen askeri darbe sonrasında hapsedilen on binlerce İhvan'dan birisi olmuştu.

Cezaevinde yapılan işkence ve kötü muamele sonucu İhvan mensuplarından çoğu kişi hayatını kaybetmiş, yarısından fazlası da idam edilmişti.

Hişam Elkadi Hanefi'nin ailesi, mahkumun kötü muamele ve tıbbi ihmal sebebiyle hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

Hanefi'nin abisi Ebubekir el Kadı da 2014 yılında cezaevinde hayatını kaybetmişti.