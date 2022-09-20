Miss Turkey 2022 güzeli Nursena Say seçildi!

Miss Turkey 2022'de 1. olmak için 20 yarışmacı geçtiğimiz günlerde adını finale yazdırmıştı. Tüm güzellerin 1. olmak için yarıştığı programda bugün final yapıldı. Finalde son 3'e kalan yarışamcılar arasından 1. seçilen güzel ise geçtiğimiz yılın şampiyonu Dilara Korkmaz'dan tacını aldı.

Yarışmada Jüri koltuğunda Demet Şener, Prof. Dr. Onur Erol, Pınar Altuğ Atacan, Neslişah Yılmaz, Sultan Tepe ve Gürhan Sayar oturdu. Yapılan oylamalar sonrası Miss Turkey 2022'de 19 numaralı Nursena Say 1. oldu.

NURSENA SAY KİMDİR?

Nursena Say 1998 doğumlu ve şuan 24 yaşında. İstanbul'da yaşamakta olan Say Eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezundur.