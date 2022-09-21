Polis ekipleri kaçakçılara göz açtırmadı, tam tamına 79 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi! Operasyonu Bakan Soylu duyurdu!

Dün, Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan operasyon sonucunda 79 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini duyuruldu. Duyuruyu yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
EKİPLERİMİZE TEBRİKLER
Bakan Soylu, Twitter hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Yorulmak yok. 24 saat suçluya, kaçakçıya, kanunsuzluğa göz açtırmıyoruz. Adana Emniyet Müdürlüğü KOM Şube tarafından, lisanssız faaliyet gösteren fabrikada yapılan aramada; 79 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Adana Emniyetimize, KOM ekiplerimize tebrikler."
YORULMAK YOK❗— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 20, 2022
24 saat, suçluya, kaçakçıya, kanunsuzluğa göz açtırmıyoruz.
Adana Emniyet Müdürlüğü KOM Şube tarafından, lisanssız faaliyet gösteren fabrikada yapılan aramada;
7️⃣9️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣ LİTRE
KAÇAK AKARYAKIT
ELE GEÇİRİLDİ.
Adana Emniyetimize, KOM Ekiplerimize tebrikler ? pic.twitter.com/e2rxi2fvMk