Polis ekipleri kaçakçılara göz açtırmadı, tam tamına 79 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi! Operasyonu Bakan Soylu duyurdu!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da gerçekleştirilen operasyon neticesinde 79 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini duyurdu.

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Polis ekipleri kaçakçılara göz açtırmadı, tam tamına 79 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi! Operasyonu Bakan Soylu duyurdu!

Dün, Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan operasyon sonucunda 79 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini duyuruldu. Duyuruyu yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

EKİPLERİMİZE TEBRİKLER

Bakan Soylu, Twitter hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yorulmak yok. 24 saat suçluya, kaçakçıya, kanunsuzluğa göz açtırmıyoruz. Adana Emniyet Müdürlüğü KOM Şube tarafından, lisanssız faaliyet gösteren fabrikada yapılan aramada; 79 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Adana Emniyetimize, KOM ekiplerimize tebrikler."

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