Yunanistan tarafından Türk sularına itilen 66 göçmen kurtarıldı, 37 göçmen yakalandı!

İzmir'in Dikili ve Menderes ilçeleri açıklarında, Yunanistan tarafıdan Türk sularına itilemye çalışılan 66 göçmen kurtarılırken, kaçak yollarla ülekeye girmeye çalışan 37 göçmen de ekipler tarafından yakalandı.

Rukiye Karapunar
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Yunanistan tarafından Türk sularına itilen 66 göçmen kurtarıldı, 37 göçmen yakalandı!

İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 19 Eylül'de Dikili ilçesi açıklarında 2 can salı içerisinde düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği belirlenen toplam 32 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı.

Aynı gün saat 23.40 sıralarında yine Dikili ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından 2 lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edilerek durduruldu. Lastik bot içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişiminde bulunan 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Yunanistan tarafından Türk sularına itilen 66 göçmen kurtarıldı, 37 göçmen yakalandı!

İL GÖÇ MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİLER

Ekipler, yine 19 Eylül saat 11.05 sıralarında Menderes ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği belirlenen toplam 34 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yunanistan tarafından Türk sularına itilen 66 göçmen kurtarıldı, 37 göçmen yakalandı!

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