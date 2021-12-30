Mitral Hücreler ne demek, TDK'ya göre Mitral Hücreler kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mitral hücreler ne demek? Mitral hücreler TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mitral hücreler kelimesi. Peki mitral hücreler ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mitral hücreler nedir, mitral hücreler kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MİTRAL HÜCRELER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mitral hücreler kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre mitral hücreler kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Beyinde koku lopu içinde bulunan sinir hücreleri

