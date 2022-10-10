MİT'ten terör örgütüne ağır darbe: Terörist Çekdar Kaya'yı yakalanarak Türkiye'ye getirildi

MİT, Irak'ın kuzeyindeki Sincar bölgesinde düzenlediği operasyonda PKK/KCK'nın sözde Sincar lojistik sorumlusu terörist Çekdar Kaya'yı yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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MİT'ten terör örgütüne ağır darbe: Terörist Çekdar Kaya'yı yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Terör örgütünün korku rüyası haline gelen Milli İstihbarat Teşkilatı örgütün kritik isimlerini yakalamayı sürdürüyor. Bu kapsamda MİT, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da olduğu belirlenen PKK/KCK'nın sözde Sincar lojistik sorumlusu olarak görev yapan terörist Çekdar Kaya için operasyon düzenledi. Yakalanan terörist, daha sonra Türkiye'ye getirildi.

MİT'ten terör örgütüne ağır darbe: Terörist Çekdar Kaya'yı yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kaya, terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına 2015'te katıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 2016'da, Sincar'da ise 2017'de terörist faaliyetlerde bulunan Kaya, Sincar'da bulunduğu sürede, örgüt tarafından sözde birliğin keskin nişancısı olarak görevlendirildi.

MİT'ten terör örgütüne ağır darbe: Terörist Çekdar Kaya'yı yakalanarak Türkiye'ye getirildi

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