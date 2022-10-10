MİT'ten terör örgütüne ağır darbe: Terörist Çekdar Kaya'yı yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Terör örgütünün korku rüyası haline gelen Milli İstihbarat Teşkilatı örgütün kritik isimlerini yakalamayı sürdürüyor. Bu kapsamda MİT, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da olduğu belirlenen PKK/KCK'nın sözde Sincar lojistik sorumlusu olarak görev yapan terörist Çekdar Kaya için operasyon düzenledi. Yakalanan terörist, daha sonra Türkiye'ye getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kaya, terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına 2015'te katıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 2016'da, Sincar'da ise 2017'de terörist faaliyetlerde bulunan Kaya, Sincar'da bulunduğu sürede, örgüt tarafından sözde birliğin keskin nişancısı olarak görevlendirildi.