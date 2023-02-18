Moad Karmoun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moad Karmoun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moad Karmoun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moad Karmoun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moad Karmoun 12 Mayıs 2002 tarihinde Tétouan şehrinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moad Karmoun Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Moad Karmoun, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moghreb Tétouan Reserve futbol takımında oynamaktadır. Moghreb Tétouan Reserve takımına - tarihinde katılmıştır. Moad Karmoun'nin Moghreb Tétouan Reserve ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Moad Karmoun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moad Karmoun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Moad Karmoun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moad Karmoun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Aralık 2022 yılında Moghreb Tétouan

Moad Karmoun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moad Karmoun şuan Moghreb Tétouan Reserve takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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