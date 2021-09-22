Mobilyacı Maaşı Ne Kadar? 2021 Mobilyacı Maaşları, Mobilyacı İş İlanları

Mobilyacı görev tanımı nedir, Mobilyacı ne iş yapar, Mobilyacı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mobilyacı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mobilyacı Tanımı;

Kendine ait mobilya ürünleri satışı yapılan işyerinde, satışı yapılacak ürünlerin temin edilmesini ve satışına ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi işlerini yapma/yaptırma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Mobilyacı Maaşı Ne Kadar? 2021 Mobilyacı Maaşları

Mobilyacı maaşı ortalama aylık 3.800 - TL’dir. En düşük Mobilyacı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mobilyacı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Mobilyacı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

En az Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim okulu mezunu olunması gerekir.

Mobilyacı Ne İş Yapar?

Mobilyacı (Satış), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş planlaması ve organizasyonu yapmak,

b) Çalıştırdığı personeli sevk ve idare etmek,

c) İşyerinin ihtiyacı olan malzemeler ile satışı yapılan mobilya ürünlerini temin etmek, işyerine nakliyesini sağlamak,

d) Satışı yapılacak mobilya ürünlerinin satış fiyatlarını belirlemek,

e) Satışa sunulacak ürünlerin, vitrin, reyon, vb. düzenlemelerinin yapılmasını sağlamak,

f) Müşteri istek ve şikâyetlerini değerlendirmek, müşteri memnuniyetini sağlamak,

g) Satışı yapılan ürünlerin stok kontrollerini yapmak, biten ve azalan ürünlerin temin edilmesini sağlamak,

h) İşyerine ait envanter ve muhasebe kayıtlarını tutmak veya tutulmasını sağlamak

i) İşyerine ait vergi, resim, harç, kira gibi aidat ve ödemeleri yapmak veya yapılmasını sağlamak,

j) İşyerinin temizlik ve düzenini sağlamak,

k) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

MobilyacıMeslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Perakende Ticaret İle İlgili Küçük İşyeri Sahipleri

Mobilyacı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Mobilyacı mesleğinin meslek kodu 5221.06 olarak belirlenmiştir



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