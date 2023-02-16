Mohamed İhattaren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed İhattaren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed İhattaren adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed İhattaren Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed İhattaren 12 Şubat 2002 tarihinde Utrecht şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Hollanda,Fas uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Amine Ihattaren şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed İhattaren Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed İhattaren, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Juventus futbol takımında oynamaktadır. Juventus takımına 30 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Mohamed İhattaren'nin Juventus ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mohamed İhattaren Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/iamihattaren/

Mohamed İhattaren Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed İhattaren isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 22.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mohamed İhattaren Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed İhattaren futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında PSV Altyapı

1 Temmuz 2017 yılında PSV U17

1 Temmuz 2018 yılında PSV U19

1 Ocak 2019 yılında PSV Eindhoven

30 Ağu 2021 yılında Juventus

31 Ağu 2021 yılında Sampdoria

29 Ocak 2022 yılında Juventus

30 Ocak 2022 yılında Ajax

31 Aralık 2022 yılında Juventus

Mohamed İhattaren Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed İhattaren şuan Juventus takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mohamed İhattaren Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SV Houten, PSV Eindhoven (2010-2019)

Hollanda U19 takımında 7 numaralı formasıyla 5 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

Hollanda U17 takımında 17 numaralı formasıyla 9 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.