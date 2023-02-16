Mohamed İhattaren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed İhattaren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohamed İhattaren kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mohamed İhattaren ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Mohamed İhattaren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed İhattaren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed İhattaren adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed İhattaren Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed İhattaren 12 Şubat 2002 tarihinde Utrecht şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Hollanda,Fas uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Amine Ihattaren şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed İhattaren Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed İhattaren, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Juventus futbol takımında oynamaktadır. Juventus takımına 30 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Mohamed İhattaren'nin Juventus ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mohamed İhattaren Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/iamihattaren/

Mohamed İhattarenboyu ve yaşı kaç

Mohamed İhattaren Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed İhattaren isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 22.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mohamed İhattaren Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed İhattaren futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında PSV Altyapı

1 Temmuz 2017 yılında PSV U17

1 Temmuz 2018 yılında PSV U19

1 Ocak 2019 yılında PSV Eindhoven

30 Ağu 2021 yılında Juventus

31 Ağu 2021 yılında Sampdoria

29 Ocak 2022 yılında Juventus

30 Ocak 2022 yılında Ajax

31 Aralık 2022 yılında Juventus

Mohamed İhattaren kimdir

Mohamed İhattaren Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed İhattaren şuan Juventus takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SV Houten, PSV Eindhoven (2010-2019)

Mohamed İhattaren Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hollanda U19 takımında 7 numaralı formasıyla 5 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

Hollanda U17 takımında 17 numaralı formasıyla 9 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mohamed İhattaren nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Son Haberler
İlyes Chetti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlyes Chetti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İlyes Chetti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlyes Chetti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ferhat Senses kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ferhat Senses Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ferhat Senses kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ferhat Senses Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Faouzi Ghoulam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faouzi Ghoulam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Faouzi Ghoulam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faouzi Ghoulam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oktay Demircan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oktay Demircan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oktay Demircan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oktay Demircan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları