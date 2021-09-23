Montaj İşçisi (Havalı Tornavida) Maaşı Ne Kadar? 2021 Montaj İşçisi (Havalı Tornavida) Maaşları, ve İş İlanları

Montaj İşçisi (Havalı Tornavida) görev tanımı nedir, Montaj İşçisi (Havalı Tornavida) ne iş yapar, Montaj İşçisi (Havalı Tornavida) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Montaj İşçisi (Havalı Tornavida) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Montaj İşçisi (Havalı Tornavida) Tanımı;

Üretimi yapılacak parçaların üzerinde vida atılması gereken yerlere havalı tornavida ile vida atma işini yapan kişidir.

Montaj İşçisi (Havalı Tornavida) Maaşı Ne Kadar? 2021 Montaj İşçisi (Havalı Tornavida) Maaşları

Montaj İşçisi (Havalı Tornavida) maaşı ortalama aylık 3.560 - TL’dir. En düşük Montaj İşçisi (Havalı Tornavida) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.900 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Montaj İşçisi (Havalı Tornavida) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Montaj İşçisi (Havalı Tornavida) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

En az ilköğretim okul mezunu olması gerekiyor.

Montaj İşçisi (Havalı Tornavida) Ne İş Yapar?

Montaj işçisi (Havalı Tornavida); İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş plan ve organizasyonu yapmak,

b) Gelen günlük plan incelemesi yapmak,

c) Üretilecek modele göre bant ayarlaması yapmak,

d) Üretilecek modellerin malzeme kontrolünü yapmak,

e) Üretilen parçaya göre motor ayarlaması yapmak,

f) Motor kablolarını lehimlemek,

g) Motorun üzerine fan takmak,

h) Fan takılmış motora klemens ve duy montajı yapmak,

i) Motora fişli kablo takarak parçayı vidalamak,

j) Günlük bant üretim formu hazırlamak,

k) Üretim takip formu doldurmak,

l) Arıza olması durumunda arıza bildirim formu hazırlamak,

m) Gerektiğinde motorların raporlarını düzenlemek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Montaj İşçisi (Havalı Tornavida)Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Montajcılar

Meslek Grubu :

Montajcılar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Montajcılar

Montaj İşçisi (Havalı Tornavida) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Montaj İşçisi (Havalı Tornavida) mesleğinin meslek kodu 8219.06 olarak belirlenmiştir



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