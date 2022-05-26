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Moody's Türkiye için enflasyon beklentisini artırdı!

Türkiye ekonomisinin 2022 yılında yüzde 3,5 ve 2023 yılında yüzde 4 büyüyeceğini tahmin eden kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'de enflasyonun 2022 sonunda yüzde 52,1 ve 2023 sonunda yüzde 30 olmasını beklediğini açıkladı.

Moody's Türkiye için enflasyon beklentisini artırdı!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, bugün yayınlamış olduğu "Global Marko Görünüm 2022-23 raporu" Mayıs ayı güncellemesini gerçekleştirdi. Kredi derecelendirme kuruluşu, Türkiye için 2022 ve 2023 büyüme tahminlerini değiştirmediğini, ancak 2022 için enflasyon beklentisini yükselttiğini açıkladı.

Moody's Türkiye için enflasyon beklentisini artırdı!

"EKONOMİYİ BALTALAYACAK ÇOK RİSK VAR"

Türkiye ekonomisi için 2022 ve 2023 yılı GSYH büyüme tahminlerini yüzde 3,5 ve 4 olarak koruyan Moody's, Kıdemli Başkan Yardımcısı Madhavi Bokil konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kıdemli Başkan Yardımcısı Madhavi Bokil yaptığı açıklamada, "Rusya hariç olmak üzere, 2022 veya 2023'te herhangi bir G20 üyesinde resesyon beklemiyoruz. Hala, ekonomik görünümü baltalayabilecek çok sayıda risk var. Bunlar arasında emtia fiyatlarındai ekstra yukarı yönlü baskı, tedarik zinciri bozulmalarının daha uzun süre devam etmesi veya Çin ekonomisinde beklenenden daha büyük bir yavaşlama var" ifadelerine yer verdi.

Moody's Türkiye için enflasyon beklentisini artırdı!

{TITLE_STRIP}Moody's'ten Türkiye ile önemli tahmin: 2 katına yükselecek

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