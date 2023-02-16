Moritz Broschinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moritz Broschinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moritz Broschinski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moritz Broschinski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moritz Broschinski 23 Eylül 2000 tarihinde Finsterwalde şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moritz Broschinski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Teamgeist Sportmanagement GmbH yapmaktadır. Moritz Broschinski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VfL Bochum futbol takımında oynamaktadır. VfL Bochum takımına 22 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Moritz Broschinski'nin VfL Bochum ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Moritz Broschinski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moritz Broschinski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Moritz Broschinski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moritz Broschinski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Brieske/S. Alt.

1 Temmuz 2012 yılında E. Cottbus Alt.

1 Temmuz 2015 yılında E. Cottbus U17

1 Temmuz 2017 yılında E. Cottbus U19

1 Temmuz 2019 yılında Energie Cottbus

1 Temmuz 2020 yılında B. Dortmund II

22 Ocak 2023 yılında Bochum

Moritz Broschinski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moritz Broschinski şuan VfL Bochum takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SV Hertha Finsterwalde (2005-2011), FSV Glückauf Brieske/Senftenberg (2011-2012), FC Energie Cottbus (2012-2019)

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