Motorin uçtu gidiyor! Bu geceden itibaren ikinci zam gelebilir, depoları fullemekte fayda var!

Brent petrol ve döviz kurlarında yaşanan değişimler vatandaşları etkilemeye devam ediyor. Özellikle bu durum akaryakıt fiyatlarında artış ve indirime neden olmayı sürdürüyor. Son olarak akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgilere göre motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren zam geleceği aktarıldı.

BENZİNDE DEĞİŞİM YOK

Motorine 17 Ağustos Çarşamba günü 76 kuruş zam gelmiş, yeni zam tepki çekmişti. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorin fiyatlarına bu haftanın ikinci zammı bekleniyor. Zam fiyatının ise litre başına 1 lira 7 kuruş olması beklendiği aktarılıyor. Zammın bu geceden itibaren pompaya yansıyacağı söyleniyor. Benzinde ise herhangi bir fiyat değişimi beklenmiyor.



