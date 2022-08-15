Araç sahiplerinin canı epey sıkılacaktı ! Güzel haber geldi: Motorine gelmesi beklenen zam iptal edildi

Sektör temsilcilerinin verdiği bilgilere göre motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere zam gelmesi bekleniyordu. Petrol fiyatlarında yaşanan değişim sonrası zam iptal edildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Brent petrol ve döviz kurlarında yaşanan değişimler akaryakıt sektöründeki fiyatları etkilemeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde gelen üst üste gelen indirimlerin ardından motorinin litre fiyatına yeniden zam geleceği belirtilmişti.

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Sektör temsilcilerinin aktardığı bilgilere göre motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 1 lira 26 kuruş zam gelecekti. Ancak petrol fiyatlarındaki gerileme sonrası zam iptal edildi.

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MOTORİNE YAPILAN İNDİRİMLER

Öte yandan motorinin litre fiyatına 6 Ağustos'ta motorine 1 lira 15 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 2 lira 23 kuruş indirim yapılmıştı. Motorin fiyatlarına 10 Ağustos günü 1 lira daha indirim yapılmıştı.

11 Ağustos'ta ise motorinin litre fiyatına 82 kuruş zam gelmişti.

İndirimler yerini zamma bıraktı! Araç sahiplerinin canı epey sıkılacak: Motorine büyük zam geliyor

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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