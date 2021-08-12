Motorsikletli kuryeler büyük sitelerden şikayetçi!

İstanbul'un bazı semtlerinde büyük sitelere sipariş getiren kuryelerin motorsikletleri siteden içeri alınmıyor. Çok bloklu ve geniş alanlara sahip olan sitelerde ellerindeki siparişlerle 10 ila 20 dakika arasında yürümek zorunda kalan kuryeler, hava şartları gibi kötü koşullar da eklenince zorluk yaşadıklarını söylüyor.

YÖNETİMİN VERDİĞİ EMRİ GÖSTERİYORLAR

Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Murat Tomris, "Damacanalarla birlikte gidip, gelmeleri neredeyse yarım saati buluyor." dedi. Sitelerin çok büyük olduğu için bu duruma maruz kaldıklarını belirten Tomris, "Bazı zaman kısıtlaması olan sitelerde çalışan kuryeler için durum daha kötü çünkü siparişleri belirli bir saate kadar teslim etmesi gerekiyor. Ancak güvenlikçiler, kuryeleri site içerisine motosikletle almıyorlar. Gerekçe olarak ise, yönetimin verdiği emri gösteriyorlar" dedi.

Hava sıcaklıklarının dayanılmaz bir hal aldığı bu dönemde bazen 15-20 dakikalık mesafelerde yürümek zorunda kaldıklarını ve büyük zorluk yaşadıklarını dile getiren motokuryeler duruma tepki göstererek, soruna çözüm istiyor. Bu durumun siparişlerini geciktirmelerine de neden olduğunu dile getiren kuryeler, müşterilerle de sorun yaşıyor.

YÜRÜME MESAFESİ UZUN VE ZAMAN KISITLAMASI BİZE ENGEL

Dernekler olarak bu konu hakkında bir toplantı yapılmasını isteyen Tomris, bazı restoranlarda işe ehliyeti olmadan başlayan genç arkadaşların bu hatayı yaptıklarını ve site yönetimlerinden talepte bulunduğunu belirtti. Sorunların neden kaynaklandığını sorduklarında ise 'Tek sebebi buraya gelenler motosikleti düzgün kullanmıyor. Biz de bu yüzden siteye girmesine izin vermiyoruz.' Biz de şöyle bir teklif sunduk. Bize bağlı arkadaşlarımız büyük firmada olanlar gelsinler. Plakalarını tanımlasınlar ve hangi firmadan geldiğini söylesinler. Herhangi bir hata olduğu zaman ne gerekirse yaparız. Ama site içerisinde hız yaparak veya zikzak yaparak kazaya sebep verdiği için yasak herkesi kapsadı. Biz dernekler olarak bir toplantı talep edip sorunların ortadan kalkmasını istiyoruz. Yürüme mesafesi uzun ve zaman kısıtlaması bize engel oluyor. Bu yüzden müşterilerle büyük sıkıntılar içerisindeyiz. Zaman kısıtlaması olduğu için siparişleri güvenlik kapısından teslim ediyoruz. Kaskla beraber site içerisine girmek yasak ama kasklarımızın çalınması söz konusu olabilir. Bu sebeple bir toplantı yaparak konuyu çözüme kavuşturmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

300-400 METRE YÜRÜYORUZ

Üç senedir kuryelik yapan Kaan Kızılırmak, büyük sitelerde siparişlerini yürüyerek teslim ettiği için zorluklar yaşadığını belirterek, "Yaklaşık 300-400 metre yürüyoruz. Bazı sitelerde yürüme mesafesi çok uzun ve tabelalar yetersiz oluyor. Bu yüzden sıkıntı yaşıyoruz. Hem iş yükü artıyor hem zaman kaybımız oluyor. Motorların içeri alınması bizim açımızdan iyi olur. Daha hızlı bir şekilde siparişimizi teslim ederek işimize devam edebiliriz. Kurye arkadaşlarımın sitenin içerisinde çocuklar olduğu için dikkat etmesi gerekiyor. Site yönetiminin de yeni kararlar alması lazım" dedi.

KASKLA İÇERİ ALMIYORLAR

Üç senedir kuryelik yapan bir başka motokurye 22 yaşındaki Enes Cesur da büyük problemler yaşadıklarını ve sıcağın altında dakikalarca yürüdüklerini belirterek, "Motorlarımızı içeri almıyorlar. Bloklara gitmek sorun yaratıyor. Bir sipariş 20 dakikamızı alıyor. Görevliler motorumuzu içeri almıyorlar. Yetkililerin motor yolu yapmasını isteyen Cesur, "Kaskla içeri almıyorlar. Hız sınırı koyulabilir. Kasisler artırılabilir" dedi.

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