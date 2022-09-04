MSB açıkladı: 12 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından tahıl sevkiyatına ilişkin yeni gelişmeyi paylaştı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 12 geminin daha Ukrayna'dan hareket ettiği belirtildi.

12 GEMİ DAHA HAREKET ETTİ

Açıklamalara göre, Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatının İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin kontrolünde sürdüğü ifade edilirken bu sabah itibarıyla 12 geminin daha tahıl yüklü olarak Ukrayna limanlarından ayrıldığı bilgilerine yer verildi.