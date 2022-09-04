Anne ve kızı yangında mahsur kaldı! Evladının canını kurtarmak isteyen anne, küçük kızı balkondan aşağı attı!

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, bir apartmanda elektrik panosunda yaşanan bir arıza nedeniyle yangın çıktı. 4 katlı binada çıkan yangında, 1'inci katta küçük çocuğuyla mahsur kalan anne, çocuğunu kurtarmak için çareyi, balkondan aşağı bırakmakta buldu. Aşağı düşen çocuk olayı ağır yaralanmadan atlatarak hastaneye kaldırıldı.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Öğlen 12:30 sularından çıkan ve binayı bir anda sararak insanların mahsur kalmasına neden olan yangın, olay yerine gelen itfaiye ve yardım ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Annesi tarafından balkondan aşağı bırakılan çocuk hafif yaralanırken, 2 kişi de dumanlardan etkilendi. Yangında can kaybı yaşanmadı.